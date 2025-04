AVE Huelva-Faro-Sevila: El PSOE culpa a Portugal por el abandono de la conexión

El proyecto de la conexión ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre Sevilla, Huelva y Faro (Portugal) seguirá dando de que hablar hasta que se ponga la última piedra en las vías. Y para que eso ocurra, podemos estar hablando del año 2050.



Hace escasos días, las tres ciudades involucradas se volvieron a unir por tercera vez para exigir al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, que retome las obras, reduzca los places previstos y se comprometa con la implementación de la alta velocidad entre España y Portugal durante esta legislatura.

Los tres alcaldes, José Luis Sanz (Sevilla), Pilar Miranda (Huelva) y Rodrigo Balcahau (Faro), plantearon exigencias claras ante los gobiernos de España y la Unión Europea (UE), que beneficiarían a cuatro millones de habitantes y otros 15 millones de visitantes que acogen las ciudades cada año.

Sin embargo, aunque la activación de este proyecto pueda suponer un impulso del desarrollo económico y turístico de la zona, tanto Puente, como el PSOE, no lo ven de la misma manera. De hecho, ambos responsabilizan al Ejecutivo luso de la tardanza del proyecto. Algo que desde el Ayuntamiento de Huelva, señalan a Vozpópuli que es un “verdadero sin sentido”.

Las declaraciones del PSOE

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha culpado al Gobierno portugués del estancamiento del proyecto. Indica que la razón de que la conexión Huelva-Sevilla-Faro no esté en marcha no se debe a una falta de voluntad política en España, sino a que el gobierno portugués “ha frenado la iniciativa”: “Si la alta velocidad Huelva-Sevilla-Faro ahora mismo no está en marcha es porque el gobierno portugués, del mismo signo político que el partido de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, es el que está parando y boicoteando una infraestructura que para la Unión Europea es estratégica y que tenía que estar en marcha"



Para ‘demostrarlo’, aseguraba que “el gobierno portugués antepone otras obras de líneas de alta velocidad”, ya que el país presenta un gran déficit en esta forma de transporte, ya que directamente no tiene, frente a España con 4.500 kilómetros en su territorio.



Algunas de estas otras prioridades serían como la línea Lisboa-Oporto(las obras del primer tramo están licitadas y las del segundo lo harán en 2026) que tendrán un coste de 20.000 millones de euros. También están Oporto-Vigo y Lisboa-Madrid (España quiere que esté disponible antes de 2030 y con paso por Badajoz), todas ellas, supuestamente antes que la conexión de Faro con Huelva.

La actuación del Ministerio

La realidad es que Portugal le está dando la importancia a esta línea al igual que las otras, tal y como recoge el Plan Nacional de Ferrocarriles portugués. El proyecto también cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, las universidades de ambos lados de la frontera y ahora, los regidores solicitan el mismo grado de compromiso por parte del Gobierno de España.

Sin embargo, en la última cumbre hispano-lusa, el ministro Óscar Puente lo veía complicado y ya avisaba de que iría para “muy largo”. La cuestión, según el Gobierno es que la UE no la considera prioritaria y la cataloga como una conexión de la “red global”, por lo que habría que esperar hasta el año 2050. Para que se tuviese en cuenta como proyecto del 2030, tendría que recibir la etiqueta de “red básica”. Para 2040, “red básica extendida”.

Desde el consistorio onubense explican a este diario que tanto el Ministerio, como la UE deben incluir esta conexión como un proyecto prioritario en la Red Transeuropea de Transporte, y que se movilice los recursos financieros necesarios, ya sea a través de fondos europeos como de inversiones nacionales.

Otros "retrasos"

Uno de los puntos que más preocupa a Sevilla y Huelva es el del AVE para conectar a ambas ciudades en 25 minutos. Es reciente anuncio del Ministerio de Transportes para la licitación de los proyectos de los cinco tramos debería haber sido una buena noticia, sino ocurriese que este contempla un plazo de 42 meses. Hasta 2028 o 2029, nada y en 2030 comenzarían las obras.



Desde el Ayuntamiento de Huelva, señalan que los trabajos no son tan complejos como para el tiempo que un principio van a tomar e insisten en que las obras deben comenzar en esta legislatura para no alargar innecesariamente la espera.



La cuestión es que Huelva es una provincia con un déficit de infraestructuras ferroviarias notable. Según un trabajo realizado por el catedrático de Economía en la Universidad de Huelva, Juan José García del Hoyo, se tarda más en llegar en tren a la ciudad y es más caro hacerlo. Por ejemplo, la duración de los trayectos hace 20 años se situaba en el 85% de la media que había para viajar a la Costa.

A partir de ahí, el porcentaje sube al 110% en 2013 y a un 125% en 2023. Esto en cuanto a viajar desde Madrid a Huelva, que se tarda alrededor de cinco horas y supone una pérdida de 604.666 pernoctaciones anuales. Sin embargo, las conexiones entre provincias el problema es aún peor. En comparación con otras provincias, Córdoba tiene 37 conexiones diarias con Sevilla, Cádiz tiene 16 y Huelva tan solo tres. Este retraso no solo afecta a la región de Huelva, sino que “condena” a toda una generación al aislamiento ferroviario afirmaba la regidora onubense.