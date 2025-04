Andalucía vira hacia Japón para paliar el golpe arancelario

La imposición de los aranceles del 20% por parte de Donald Trump a todas las exportaciones procedentes de la Unión Europea (UE) ha generado un gran revuelo en el sector empresarial andaluz. El aceite de oliva, el vino y la aceituna de mesa son algunos de los principales productos que han puesto en jaque una de las principales fuentes de ingresos de la región. Según un informe realizado por Andalucía TRADE (la agencia para la internacionalización de las empresas andaluzas), la comunidad autónoma es la segunda de España en exportaciones a Estados Unidos, alcanzando el 17,3% del total nacional y 3.138 millones de euros, solo por detrás de Cataluña. De hecho, las empresas andaluzas crecieron un 2,3% el año pasado frente a 2023, cuando se alcanzaron los 2.766 millones de euros.

No obstante, a pesar de lo que puede suponer este golpe de 800 millones de euros y el 0,4% del PIB, el presidente del Ejecutivo andaluz quiso mandar un mensaje de tranquilidad a inversores y empresarios: “Las inversiones de Estados Unidos son importantes, pero no determinantes”. Las exportaciones de Andalucía a EE. UU. no superan el 8% y representan el 1,4% del PIB, por encima del conjunto de España, que es del 1,1%. En términos económicos, estas exportaciones alcanzaron los 3.200 millones de euros en 2024. Con todo, Moreno se siente optimista y cree que otros países pueden llegar a absorber parte de lo que consume el gigante norteamericano. Entre algunos de los candidatos, Moreno destacó a Japón como el destino hacia el que pivotar la nueva estrategia comercial en este nuevo contexto geopolítico.

Japón, “un reto”

Según la web de Andalucía TRADE, el gobierno autonómico considera al país del sol naciente como “destino prioritario”, donde está presente desde 1997 con una Oficina de Promoción de Negocios, la primera de la región en el exterior. Japón es un mercado con un importante nicho de población (124 millones de personas), de alta capacidad adquisitiva y con una elevada concentración geográfica. El consumidor japonés “destina un porcentaje altísimo de su renta a la alimentación y muestra preferencia por productos de elevada calidad, al tiempo que es extremadamente exigente con la presentación”. De esta forma, los alimentos transformados, los ecológicos y aquellos que incorporen mayor valor añadido a través de sus cualidades y presentación son los que mayor grado de aceptación tienen. Productos estrella como alimentos mediterráneos, el aceite, el jamón ibérico o el vino encajan perfectamente.

No obstante, en el ranking de países que consumen productos andaluces, Japón no se encuentra entre los 10 primeros. Sin embargo, según datos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, las exportaciones de Andalucía a Japón cayeron un 17,9% hasta los 233 millones de euros, principalmente por la bajada de los combustibles y minerales. Aun así, el principal producto vendido a Japón sigue siendo el aceite de oliva, que experimentó una leve caída del -0,9% hasta los 96 millones de euros (41% de las exportaciones). En segundo puesto están los combustibles y aceites minerales, con 29,9 millones de euros y una bajada del -51% (12,9% del total); tercero, carne y despojos, con 24,4 millones de euros (10,5%) y un incremento del +9,6%; y cuarto, los minerales, escorias y cenizas, que también bajaron un -67% hasta los 22 millones de euros (9,5% del total).

De hecho, en el ranking de las comunidades autónomas, Andalucía ocupa el cuarto puesto por detrás de Cataluña, Madrid y Aragón. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere aprovechar la situación arancelaria y recuperar el terreno perdido en Japón, país en el que, durante 2021, las exportaciones andaluzas superaron los 600 millones de euros.

Para ello, ya ha anunciado que se intensificarán las acciones de promoción de los productos andaluces en Japón, aprovechando eventos como la Expo 2025 en Osaka para promover la marca Andalucía. También se tiene previsto incrementar las inversiones en la promoción de los productos andaluces en ese país. Para ello, se destinarán fondos para crear una campaña de marketing que dé a conocer la calidad de los productos de la región, especialmente en el sector agroalimentario. Además, se intensificarán los esfuerzos para atraer a importadores japoneses a Andalucía, con el objetivo de que conozcan de primera mano la calidad de los productos andaluces y establezcan relaciones comerciales directas con los productores. Además, enviará una delegación del Ejecutivo antes del verano para cerrar acuerdos comerciales, como el realizado en agosto de 2024 en China.

La última visita a China

La apuesta por los mercados asiáticos no es nueva para la Junta de Andalucía. De hecho, aparte de Japón, hay otros potenciales socios comerciales como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y, por supuesto, China. En los últimos años, la región ha trabajado arduamente para establecer relaciones comerciales con países del gigante asiático, considerado uno de los principales focos de interés. En 2023, una delegación andaluza encabezada por Juanma Moreno realizó una visita oficial a China para fortalecer los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de inversión.

Durante esa visita, la Junta de Andalucía logró cerrar acuerdos por un valor de 2.500 millones de euros, lo que refleja el creciente interés de los empresarios chinos en los productos andaluces. En particular, se destacaron los acuerdos en los sectores agroalimentarios, la energía renovable y la industria tecnológica. Esta visita ha permitido a Andalucía diversificar su base de exportaciones y reducir su dependencia de mercados como Estados Unidos, meses antes de la llegada al poder de Donald Trump. La experiencia adquirida en el gigante asiático puede ser clave para facilitar el proceso de establecimiento de mejores relaciones comerciales con Japón, posicionarse en España en el top 3 de exportadores y adaptarse a las particularidades en cuanto a cultura empresarial y preferencias de consumo.