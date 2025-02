Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana, las regiones más expuestas al proteccionismo de Trump

Nueva semana, nuevo anuncio arancelario. El pasado domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunciaba desde el Air Force One aranceles del 25% al aluminio y al acero de “todo el mundo”. Un nuevo paso del estadounidense hacia un conflicto comercial abierto, con países vecinos, la Unión Europea o China que no ha dejado indiferente a nadie. En lo que respecta a España, pone en el limbo 480 millones de euros en exportaciones de estos materiales. De hecho, los datos de 2024 recogen hasta 250.000 toneladas de acero que EE.UU compró a nuestro país, el 3,3% del total español. Sin embargo, si estas son noticias difíciles de asimilar para el sector metalúrgico, el agroganadero principalmente y el industrial el andaluz no quieren ni oír un posible anuncio de este tipo sobre ellos, que desafortunadamente, cada vez parece más cercano.

De hecho, ya ha asegurado que los impondrá sobre la Unión Europea, aunque todavía no se sabe como, cuando ni sobre que productos. Ya pudimos oírle la semana pasada, acusando al viejo continente de “maltrato comercial”. “No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas… tenemos un déficit enorme con la UE, así que vamos a hacer algo muy sustancial con ellos y elevaremos el nivel donde debería estar realmente”. Toda una declaración de intenciones.

Sobre el “oro líquido"

El precedente ha estado y está ahí. Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos implementó aranceles que afectaron significativamente a los productos andaluces. El aceite de oliva por ejemplo, uno de los más emblemáticos de esta región, sufrió un arancel del 25% en 2019, lo cual afectó gravemente a Andalucía. Según datos del sector, las ventas llegaron a caer en torno al 60% tras la imposición de estos aranceles, lo que tuvo un impacto notable en toda la cadena de valor. Ahora, el estudio publicado por el sindicato Comisiones Obreras, (CCOO) indica la posición de fragilidad a la que está expuesta esta región. La última informacion actualizada, que corresponden a la del año 2023, revelan que es la tercera Comunidad Autónoma en volumen de exportaciones totales con destino EEUU, (8.3%) y en el valor total de las exportaciones a EE.UU que llegan a los más de 3.222 millones de euros.

El responsable de Olivar de COAG Andalucía, explica a este diario, que de volver a repetirse la misma situación de hace seis años, sería un sinsentido para EEUU, ya que no hay otro mercado que pueda abastecerlos como lo hace el español. “En 2024, la UE exportó 300.000 toneladas de aceite, de las que prácticamente el total de ellas es de origen español, además, “en Estados Unidos se ha impuesto la dieta mediterránea, por lo que esto solo va a afectar a los consumidores norteamericanos”. No obstante, para Ávila, la verdadera preocupación no es Trump, sino la UE. “Nos tememos que si hay aranceles, habrá una respuesta muy blanda y Trump solo entiende las respuestas duras, que nos defiendan como tiene que ser”. A todo esto, es importante recalcar que el sector pasa actualmente por una situación compleja debido a la sequía prolongada, especialmente en la zona oriental de la comunidad, lo cual solo empeoraría los problemas por los que pasa el olivar jienense que pudo salvar la campaña del año pasado “a última hora”, gracias a las lluvias primaverales.

La aceituna sigue perdiendo

Los productores de aceituna también se vieron muy resentidos por la política proteccionista de Trump. Desde 2017, las ventas se han reducido un 25%, momento en el que alcanzaron los 163 millones de euros. Eso sí, poco a poco a partir de 2021, fueron en aumento en un contexto marcado profundamente por los aranceles de hasta el 31,5%, que sorprendentemente, a pesar del cambio de administración con la llegada de Joe Biden al poder, nada cambió. Desde el sector, aseguran que se ha perdido prácticamente el 80% del mercado, lo que ha supuesto una reducción en la facturación de hasta 280 millones de euros. Un varapalo fuerte para España, de donde salen dos de cada diez aceitunas de mesa que se producen en el mundo, siendo la mitad de todas ellas, de Sevilla.

Otros sectores expuestos

El estudio destaca también los aceites de petróleo y productos refinados, que tuvieron un impacto económico superiores a los 1.169 millones de euros, impulsados por al aumento de los precios. También las manufacturas de cemento, sector en el que el 45% de las exportaciones españolas se destinan a Estados Unidos y muy concentrado en Andalucía. Eso si, según fuentes consultadas por Vozpópuli de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, señalan que EEUU se sitúa en la cuarta posición de los compradores de este producto. El 11% del total nacional, una cifra que señalan como “no despreciable”, pero que se "compensa" por las ventas a Reino Unido, Francia y Portugal, donde por suerte, somos los líderes en las ventas intracomunitarias.