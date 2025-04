Andalucía niega que la reforma de la Justicia no tenga coste y afea al Estado la falta de recursos

El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, ha criticado duramente al Ministerio de Justicia por negarse a debatir la financiación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona. Nieto ha alertado de que, solo en su primera fase, esta ley costará a Andalucía 60 millones de euros por la creación de nuevas plazas, la reordenación de plantillas y las obras en las sedes judiciales.

Ante la negativa del Ministerio a incluir el tema en el orden del día, varios consejeros autonómicos han optado por no asistir a la reunión. Nieto ha acusado al Gobierno de actuar con opacidad y ha exigido un modelo de cogobernanza real: “Si de verdad no tiene coste, ¿por qué no lo asumen directamente desde el Ministerio?”, ha preguntado. También ha recordado que los 325 millones anunciados por el Ejecutivo no están vinculados a la ley, sino que provienen de fondos europeos de digitalización.

El consejero ha advertido que el sistema judicial se encuentra al límite y que esta reforma, impuesta sin recursos, pone en riesgo su calidad. Andalucía tiene un volumen judicial similar al territorio Ministerio, con 85 partidos judiciales, casi 10.000 funcionarios, 744 órganos judiciales y 700 juzgados de paz que deben transformarse en oficinas de justicia antes de fin de año.

La reforma obliga además a cubrir los costes derivados del nuevo requisito de intentar mediación antes de presentar demandas civiles o mercantiles. Andalucía, única comunidad que ya lo hace, paga 400 euros por caso a abogados de oficio, incluso cuando no se alcanza un acuerdo. Para ello, la Junta ha desarrollado servicios como los PIMA y prepara el SEMCA, tras haber activado en 2023 el Servicio de Mediación Penal.

La comunidad también ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 con una inversión de 1.500 millones de euros. Todo este esfuerzo se realiza sin apoyo financiero estatal, a pesar de que la ley fue publicada tras la aprobación del presupuesto autonómico y con unos plazos muy ajustados impuestos por el Gobierno central.