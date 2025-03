Andalucía y Madrid, unidas para reconocer el talento andaluz

A las 19.00 daba comienzo la gala de los Premios al Talento Andaluz en los teatros del Canal en Madrid. La Junta de Andalucía vuelve a la capital para homenajear a distintas figuras de la región. Este año los elegidos han sido Lola Índigo, Roberto Leal, Raúl Berdonés, María del Mar Pageo, Laura Baena y Francisco Javier Labandón 'El Arrebato', seis personalidades del ámbito de la música, la televisión, la comunicación y el compromiso social.



La actuación de para iniciar la gala corrió a cargo del pianista Chico Pérez, quien puso el tono y la presentadora de informativos Isabel Jiménez por segundo año consecutivo, dirigió la ceremonia que inauguró la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien decía sentirse "orgullosa" de ver a “Andalucía y Madrid como las regiones más prósperas, en las que hemos conseguido erigirnos como los dos mayores centros de artes y política en España”.

La presidenta, aclamada por un público entregado, aprovechó para hacer una defensa de sus políticas y las de Moreno en materia fiscal, de los datos económicos como la creación de empresas o de la tauromaquia, momento en el que aprovechó para tirar un dardo al Gobierno de España: “Es difícil entender nuestra historia sin la tauromaquia y en nuestras tierras las defendemos de quienes quieran acabar con ellas”.

Otra ‘puya’ fue la de contraponer Madrid y Andalucía como “tierras alegres, abiertas y modernas que apuestan por la libertad y el respeto a la constitución y el poder judicial. Mientras unos atacan nosotros defendemos”.



Los reconocimientos han sido otorgados por el presidente de Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno, quien siguiendo la estela de Ayuso, hizo un alegato su gestión como “un golpe de efecto” en los datos del paro o la transicion verde en España y la consolidación de Andalucía como el motor nacional.

Lola Índigo

Criada en Huétor-Tajar (Granada), ciudad que “de no haber sido por ella, no sería artista”, Miriam Doblas Muñoz, más conocida como Lola Índigo, se abrió paso en la industria musical la industria musical española con su paso en Operación Triunfo 2017. Desde entonces, su fusión de pop, reguetón y ritmos urbanos la ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop nacional. Su primer disco Akelarre, se publicó en 2019, año en el que también recibió el premio MTV Europe Music Award a la Artista del Año en España.

Sus siguientes proyectos han sido La Niña (2021), Dragón (2023) y Nave Dragón (2025), su cuarto álbum de estudio que la encumbran como una de las artistas más influyentes en su género. En el recoge toda su evolución musical y además, da sus primeros pasos en la electrónica. Desde el principio de su carrera, reside en Madrid, algo que asegura, le produce algo de preocupación “por perder el acento”, aunque sabe que para recuperarlo “solo tiene ir de Despeñaperros para abajo”

Raúl Berdonés

Natural de Granada, Raúl Berdonés es actualmente el fundador y presidente ejecutivo del Secuoya Content Group una de las empresas más importantes en el sector audiovisual en España, que a pesar de producir contenidos para todo el mundo, mantiene todavía su sede social en la capital nazarí.

“Este premio reafirma algo siempre he tenido muy presente, que Granada no es un punto de partida, sino una forma de mirar y entender el sector” señalaba al recibir el galardón.

La empresa ha dirigido producciones en televisión, cine y plataformas digitales para España y Latinoamérica, como Mamá o papá, Supernormal, Vuelo JK5022, Montecristo, 13 Días, y La Caza: nada es lo que parece. También ha colaborado con plataformas de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

Berdonés cree que “desde Andalucía también se puede liderar la industria de producción de contenidos”, pero no concluyó su discurso de agradecimiento sin agradecer a Madrid su hospitalidad como un “factor clave” para que Secuoya sea lo que es hoy.

Laura Baena

Fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena es una malagueña creativa, publicitaria y emprendedora que más ha impulsado el debate sobre la conciliación laboral y familiar en España.



Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, dejó su puesto en 2014 en una agencia de publicidad madrileña para crear su plataforma. En ella, ha dado voz a miles de mujeres que buscan equilibrar su vida profesional y personal sin renunciar a su identidad, así como la desmitificación de la maternidad.



Baena también reside en Madrid, que reconoce como una de sus “tierras”, la que le ha dado a sus hijas “madrileñas” y donde también más ha crecido su iniciativa.



El Club de Malasmadres ha obtenido numerosos premios, como el 20 Minutos al Mejor Blog Multimedia y Redes Sociales, el Bitácoras de RTVE al Mejor Blog de Humor y Entretenimiento, el Premio José Ramón Losada de Conciliación, por el vídeo Padres y Madres Desaparecidos, o el Certificado EFR como ejemplo de empresa familiarmente responsable, entre otros.

Antes de concluir reconoció el papel “imprescindible” que han tenido todas las ‘malasmadres’ que le han llevado donde se encuentra y a las mujeres que tuvieron que renunciar a sus carreras por dedicarse a sus hijos, “estamos aquí gracias a ellas”, afirmó.

Roberto Leal

Nacido en Alcalá de Guadaira (Sevilla), el periodista y presentador Roberto Leal, es uno de los comunicadores más queridos de España.

Licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla, comenzó su andadura en la televisión como redactor en los informativos de Telecinco, pasó por Canal Sur, Antena 3 y TVE para España Directo en 2010. Desde entonces se reconvierte en presentador para distintas cadenas de televisión con su consolidación en la edición de Operación Triunfo 2017.



Actualmente, todas las tardes presenta el concurso Pasapalabra y El Desafío que les han servido para ser reconocido en los Premios Ondas o los Premios Iris.



El alcalareño le dedicó el premio a sus dos abuelas, Mercedes y Consuelo quienes “no sabían escribir ni leer, pero hablaban mejor que cualquier catedrático de la RAE”. Al recibirlo, hizo un alegato por su acento, por no perder las raíces ni aún viviendo en Madrid, ni por estar al frente del concursos televisivo más importantes a nivel nacional.

María del Mar Pageo

La presidenta de Cruz Roja España y almeriense María del Mar Pageo, ha dedicado su vida al servicio social y la ayuda humanitaria. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Geriatría y Gerontología. Desde su puesto, ha trabajado incansablemente para fortalecer los programas de emergencia, inclusión social y asistencia a colectivos vulnerables.

Comenzó su vínculo con Cruz Roja Española a finales de los años 70, en labores de socorrismo, participando desde 1986 como voluntaria.



“Siempre llevo Andalucía allá donde voy y el reconocimiento que hoy recibo me sirve para reafirmarme en los valores que me me han acompañado, mis compañeros de viaje, el cuidado, la cercanía la emoción y la humanidad"

En el ámbito de la gobernanza, ha ocupado distintos cargos en la entidad: presidenta provincial en Almería (2015-2018), presidenta autonómica en Andalucía (2018-2023), presidenta de la Comisión Nacional de Género e Igualdad (2018-2023) y vicepresidenta nacional (2019-2023). Desde 2023 es presidenta nacional de Cruz Roja Española.

'El Arrebato'

“¿Qué diría mi madre ahora?”, así comenzaba su agradecimiento el cantante y compositor sevillano Javier Labandón, conocido como 'El Arrebato’. El ha sido una de las voces de varias generaciones con su inconfundible estilo flamenco-pop y su sonrisa, a la que se ha referido durante su agradecimiento por el premio: “sino sonriera, le faltaría el respeto a ese niño que fui y el que soñó con todo esto”.



Comenzó su prolífica carrera artística con el grupo 'Piel Morena', junto a dos amigos de su Sevilla natal. Cuenta con un total de 13 álbumes de estudio, desde 'Poquito a poco' (2001) hasta 'Una tarde cualquiera' (2023), lo que le ha permitido a lo largo de las dos últimas décadas en convertirse en una de las figuras más representativas del flamenco-pop en España. Además, es el creador del himno oficial de su querido Sevilla FC.