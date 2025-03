El alcalde de Sevilla reclama mejoras ferroviarias a Óscar Puente con una carta en catalán para "tener más suerte"

Acompañado de sus colegas de gobierno y desde la sede del Ministerio de Transportes, el edil sevillano ha compartido con los medios de comunicación allí presentes la nueva estrategia del Ayuntamiento para reclamar las mejoras en las infraestructuras que tanto necesita Sevilla. Y tal como si se tratara de un sketch de Los Compadres, Sanz ha registrado dos cartas, una en castellano y otra en catalán.

“Dado que aprobaron una inversión de 6.300 millones de euros para la remodelación de la estación de Sants, la construcción de una nueva o las mejoras en los Rodalies de Barcelona, a ver si así los sevillanos tenemos más suerte”, señalaba el regidor.

Este espectáculo de la política, del que tenemos el infortunio de ser testigos cada día, no es nuevo. Tampoco es esta la primera carta que remite Sanz al titular de Fomento. Desde el año 2023, el alcalde ha intentado en numerosas ocasiones establecer contacto con Óscar Puente. El año pasado, envió otra misiva en la que solicitaba una reunión para abordar el déficit de movilidad en Sevilla. Sin embargo, “no tuvimos noticias y no nos dio cita”, lamentaba el alcalde.

En la carta, solicita que se concluya la ampliación de la SE-40, conocida ya como “la carretera de las obras eternas” y famosa por la rapidez con la que genera atascos, pues está cerca de cumplir dos décadas en este proceso de “actuaciones”. Son tramos necesarios a su paso por el río Guadalquivir para ampliar las conexiones con la ciudad, Dos Hermanas, Coria, La Rinconada y el Aljarafe.



También menciona el cierre del anillo del cercanías, el tercer carril de la AP-4 que conecta con Cádiz o las obras del puente del Centenario. Eso sí, lo que ha querido destacar por encima de todo ha sido la necesidad de establecer la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, algo que, como apunta Sanz, “cualquier otra capital turística como Sevilla debería tener solucionado para 2030”.

Un aeropuerto al que solo es posible acceder vía autobús o vehículo y que recibió en 2024 más de 9 millones de pasajeros. De hecho, un año antes, el Ministerio encargó un estudio informativo para abordar esta conexión, sin que hasta el momento haya trascendido ninguna actualización al respecto.

Un enfrentamiento político demasiado prolongado

Las tensiones entre José Luis Sanz y Óscar Puente han sido un verdadero tira y afloja desde la llegada de ambos dirigentes al poder. Uno de los últimos choques lo protagonizó el ministro, el pasado mes de octubre con uno de sus famosos tweets. En dicho post, calificaba al alcalde de "mentiroso" e "impresentable" después de que este acusara al Gobierno central de retrasar deliberadamente los pagos del convenio de financiación para la línea 3 del metro de Sevilla.

Pues, como en aquel entonces, Sanz ha vuelto a acusar al Gobierno de "castigar a la ciudad de Sevilla" por no atender sus demandas en materia de infraestructuras. "Da la impresión de que este Gobierno nos ignora sistemáticamente mientras destinan miles de millones a otras ciudades".

Además, ha instado al ministro a que "afronte los problemas de movilidad de Sevilla en lugar de gestionar solo la agónica supervivencia del presidente del Gobierno". "Insisto, a ver si ahora, escribiéndoles en catalán, tenemos la misma suerte que han tenido en Barcelona y nos llueven las inversiones al sistema ferroviario en Sevilla", ha ironizado el alcalde.

Un nuevo episodio que puede estancar aún más las relaciones institucionales entre ambos dirigentes y que mantiene atento al ciudadano a la espera de una “respuesta ingeniosa” y en lugar de un pacto que mejore el día a día de los ciudadanos.