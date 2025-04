"Al Cielo", el programa de televisión sevillano que ha revolucionado la divulgación de la Semana Santa

En el corazón de Sevilla, el epicentro mundial de la Semana Santa, ha surgido un fenómeno mediático que ha impactado en la manera de comunicar el “universo cofrade”: Al Cielo. Un programa joven, dinámico, valiente y cercano que ha sabido conectar con un nuevo público sin perder de vista el respeto profundo por lo sagrado.

Detrás de este proyecto se encuentra Curro Bono, un joven periodista sevillano que, con pasión, creatividad y una visión clara, ha conseguido innovar en el periodismo de este plano cultural. Su enfoque fresco, con un lenguaje actual, pero con el alma puesta en cada emisión, ha llevado a Al Cielo a convertirse en el programa más visto de su género en Sevilla y con proyección nacional e internacional gracias a las redes sociales y las plataformas digitales.

Hoy nos sentamos a charlar con él.

Entrevista

P. ¿Puedes explicar, para quienes no lo sepan, qué es “Al Cielo”?

Al Cielo es un programa de cofradías bastante innovador y rompedor, que intenta aportar un enfoque diferente y plural de la Semana Santa. ¿Cómo lo hace? Pues es un programa de televisión que se emite los miércoles, de 9:30 a 11:30 de la noche. Dura dos horas y, bueno, destaca por su formato fresco, joven, actual, moderno, propio del año 2025.

Un formato que bebe y tiene influencia de otros productos nacionales, de magazines, de programas deportivos a nivel nacional, que evidentemente potencia mucho las redes sociales, los vídeos cortos, aplicaciones como TikTok, Instagram, Facebook o Twitter… Las utiliza mucho y hace un despliegue importante de cada programa. Incluso está en formato podcast para que llegue al mayor número de personas.

Es un programa de cofradías rompedor, transgresor, que rompe, por ejemplo, el hecho de llevar corbata en un programa; que hace que no sea necesario llevar una chaqueta; donde, a lo mejor, un día se habla de Melody, otro de Eurovisión, otro de la Eurocopa y otro de La Isla de las Tentaciones; donde se ha convertido en una reunión de amigos, de colegas, de compañeros que sonríen, que son felices, que no parece que están en un entierro y que, sobre todo, ha destacado porque hablamos como la gente. Porque es el programa del pueblo.

Nosotros vamos siempre de cara al pueblo, y hacemos lo que le interesa al pueblo y le damos al pueblo lo que busca. Por fin un programa se adapta al siglo XXI, al año 2025 y al lenguaje y al formato que utilizan los jóvenes.

P. ¿Qué es lo que se mueve en ti para hacer este programa, proponerlo y, sobre todo, conseguirlo siendo tan joven?

A mí, lo que me mueve es la pasión. La pasión más auténtica, más pura y más limpia. La pasión vocacional por el periodismo y la pasión por la Semana Santa.

Entonces, esta es la fusión de un joven con mucha ilusión, con ideas nuevas, que, con su edad, quiere comerse el mundo y ve o cree que se le puede sacar mucho más partido al periodismo aplicado al mundo de la Semana Santa.

P. Curro, “Al Cielo” se ha convertido en un referente para los cofrades sevillanos durante todo el año. ¿Cómo nace la idea de un programa dedicado exclusivamente a la Semana Santa fuera del periodo cuaresmal?

Mira, hay que tener en cuenta algo, y es verdad que aquí no innovamos. Desde el año 2008 o 2007 ya se instauran los programas de cofradías de forma ordinaria, es decir, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de agosto, más o menos. Entonces, es algo que ya aquí es tradicional, es habitual. Tú, cuando ya empiezas un programa aquí en Sevilla en una tele local, sabes que tienes que hacer esa franja. Incluso nosotros la hemos recortado un poquito: hemos recortado un mes, porque terminamos un poquito antes, a mediados de julio, y empezamos un poquito más tarde, a mediados de septiembre.

Pero es verdad que aquí en Sevilla eso siempre ha estado. Claro, ¿cómo se mantiene eso durante todo el año teniendo en cuenta que solo pasa en una semana? ¿Y cómo se mantiene la audiencia?

Pues es fundamental el enfoque. Esa es la clave de este programa: cómo enfocar los temas, cómo abordarlos, de qué modo, de qué forma, de qué día. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace tirando mucho de un recurso, que es la temporalidad, ¿vale? Nosotros no vivimos de la actualidad. Esa es otra de las cosas que ha cambiado este programa. La actualidad no te da para beber y alimentarte durante todo un año, que es lo que ha pasado en otras ocasiones.

Entonces, nosotros durante muchos periodos del año tiramos de temas atemporales. Hacemos series de escultores y analizamos plásticamente las imágenes. Hacemos series de la vida de Jesucristo. Hacemos series de, por ejemplo, la historia de la Semana Santa en el siglo XX: con la Segunda República, la Guerra Civil y la Transición. Hacemos series sobre la iconografía de Cristo y de la Virgen. Hacemos también debates de temas genéricos que están presentes durante todo el año: de bandas, de capataces, de arte… Reflexionamos, es decir, nos paramos en seco. Luego también hacemos entrevistas muy emotivas a personajes ilustres de la Semana Santa, donde todo el programa se lo dedicamos a ellos. En el caso de Antonio Garrido, Paco Robles, Javier Prieto, Ismael Vargas, Fari Palacio, etc.

Y todo eso hace que sea el programa más visto en Sevilla, el programa de cofradías más visto en Internet. Y esa es una de las claves, ¿no? Que no solo hace falta hablar de lo mismo, de la actualidad.

P. Además, veo que Sevilla no solo sigue este programa. ¿Te han llegado reacciones de espectadores que no son sevillanos?

El programa es un fenómeno, y como fenómeno, se ve en todo el mundo, tío. Hombre, por ejemplo, esta Semana Santa me ha parado gente de toda España: de Extremadura, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Albacete, de Toledo, de Badajoz, de Jaén, de Almería, de Cádiz… y de otras ciudades del mundo. De Estados Unidos. Hasta me ha escrito un fotoperiodista que me ve desde Jerusalén, que es donde está enviado.

Al emitirlo en YouTube y en redes sociales, es un contenido universal y se ve en todo el mundo. Y no solo lo ven cofrades, también lo ven personas que no son cofrades, pero que les ha llegado el programa por vídeos en redes y se han enganchado. Y ahora les está interesando más este mundo. Y eso es muy importante.

Estamos evangelizando. Estamos acercando a personas, incluso ateas o no creyentes o que no comparten esta cultura, al mundo de las cofradías. Y eso es brutal. Eso es precioso. La de gente que nos dice: “No soy cofrade, pero sigo vuestro programa”. Y quién sabe si, gracias al programa, terminarán algún día creyendo y rezando. Eso es una maravilla.

P. Conoces a fondo a muchas hermandades sevillanas. ¿Cómo equilibras el respeto por la tradición con la frescura que requiere un formato televisivo?

Aquí hay varios matices. Lo primero: hay una línea roja, porque el periodismo cofrade, nunca se pueden igualar con un programa deportivo, político o de magazine, por mucho que tengamos influencia de ellos. Nunca.

Porque es un contenido sensible, muy emocional, muy personal, muy familiar, muy tradicional. Es que es la Virgen, es la Madre de Dios, es Cristo. Es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay varias líneas. La línea fundamental que no se puede pasar es la ofensa a las imágenes, por falta de calidad, porque no estén excesivamente bien vestidas, porque no transmitan... Ese es nuestro límite: no faltarle el respeto a las imágenes, ni a ningún grupo de la Semana Santa, a ningún sector, aunque se pueda criticar.

Sobre todo, el equilibrio está en que en las hermandades falta mucha autocrítica y mucha tolerancia. Aquí, en Sevilla, hay un pensamiento dual: o conmigo, o contra mí. Si tú criticas algún aspecto secundario de mi cofradía, yo ya te dejo de saludar, ya no hablo contigo y tú ya estás contra mí.

Ese es el gran problema de esta ciudad: que no acepta las críticas constructivas, que no asume que se puedan mejorar las cosas, y que piensa que todo aquel que critica algo lo hace por un motivo secundario. Eso es lo que más cuesta. Yo intento siempre limitar las amistades en las juntas de gobierno y en las bandas, porque claro, es que a lo mejor un día tengo que criticar a la hermandad de mi amigo o a la banda que gestiona mi compañero. Y lo tengo que hacer, porque el periodismo está por encima de eso.

Pero es verdad que este programa cumple, a lo mejor, esa definición que me enseñaron en la universidad: “incomodar y molestar en ocasiones a los poderes fácticos de la ciudad”, porque la verdad y la crítica con argumentos, y hecha con educación, es lo que molesta.

P. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y eso significa que te has perdido muchos pasos por tener que asumir tu parte como presentador. ¿Cómo está siendo eso?

Me pierdo en Semana Santa, claro. Somos la única profesión, o de las pocas, en este caso dentro del periodismo que emite cofradías en la calle, que se pierde lo que retransmite. Por ejemplo, en los estadios de fútbol, en el Congreso de los Diputados, en los actos periodísticos, el periodista está allí. Pero en Semana Santa no. El periodista está en un estudio, retransmitiendo lo que ve por un monitor, por una pantalla.

Y eso, yo creo que somos de los pocos periodistas que lo hacemos. Porque al no estar en radio, no estamos a pie de calle, estamos en un set de comentaristas.

Y mira, es verdad que lo llevo bien, porque ya me he acostumbrado. Y además es que yo en Semana Santa soy muy, muy feliz. Y soy una persona muy feliz en Semana Santa, pero también soy tan feliz con mis compañeros y mis amigos retransmitiendo, que llenan mucho ese vacío.

P. En Sevilla, cada cofradía es un mundo. ¿Cómo lográis que todas se sientan representadas?

Nosotros cambiamos el enfoque. Aquí, tradicionalmente, se representa a una hermandad entrevistando a su hermano mayor. Nosotros no hacemos eso. En dos años, habremos entrevistado a ocho, como mucho.

Analizamos a las hermandades desde sus imágenes, su patrimonio, su música, sus estrenos, su historia… no desde las personas.

Nos acusan de ser el Sálvame Cofrade, pero no es así. Nosotros no hablamos de personas. Hablamos de imágenes. Por eso, intentamos cuidar y mimar a todas las hermandades. Es difícil, sí, y algunas tienen más peso mediático —la Macarena, el Gran Poder, Triana…—, pero todas tienen su sitio.

P. ¿Qué papel juegan las televisiones locales como 101tv en la preservación de la identidad y tradiciones de Sevilla?

Importantísimo. No se valora lo suficiente el servicio que hacemos. Promocionamos gratuitamente la cultura, la tradición y el alma de la ciudad. Y muchas veces somos la imagen pública de Sevilla.

Mis abuelos, por ejemplo, están viendo la salida de la Macarena gracias a 101TV. Sin estos medios, se lo perderían. Y eso es impagable.

Sí, hay que mejorar, actualizarse, ser una tele del año 2025. Pero sin olvidar ese papel tan fundamental.

P. ¿Hay alguna historia que te haya marcado especialmente en el programa?

Muchas. Pero te cuento dos. La primera, cada vez que un niño me pide una foto, me sonríe, me mira con ilusión… eso me rompe. Porque yo fui ese niño. Y soñaba con estar donde estoy ahora.

La segunda fue muy especial: mi abuelo estaba ingresado y veía mi programa desde el hospital. Ver cómo le aliviaba el dolor, cómo le hacía compañía… eso no tiene precio.

Y otra muy emotiva fue en Nochebuena. Un espectador nos escribió que estaba solo, sin familia, y que iba a cenar con nosotros. Cenó viendo nuestro programa. Eso es increíble. Ser compañía para alguien que no tiene a nadie… eso no se olvida.

P. Mirando al futuro, ¿cómo te gustaría que evolucionara “Al Cielo”?

Me encantaría hacer un programa en un teatro, en contacto directo con la gente. Esa sería la joya de la corona. Seguir creciendo, pero siempre con los pies en el suelo, fieles a lo que somos.

P. ¿Se puede vivir la Semana Santa al máximo sin ser cofrade?

Más que eso la pregunta sería, o al menos como yo lo preguntaría, ¿se puede vivir la Semana Santa al máximo sin ser cristiano? Rotundamente no. La Semana Santa no es una cabalgata. La Semana Santa no son las Fallas de Valencia. La Semana Santa no son otras fiestas carnavalescas. La Semana Santa es la Semana Santa cristiana, católica, religiosa y apostólica.



La Semana Santa tiene como centro a la cruz, a Dios, a la pasión del Señor y a la Virgen María. Si no tenemos ese suelo, no podemos construir la casa, no podemos llegar al tejado. Lo que pasa es que no podemos llegar a casa por el tejado. La casa empieza desde abajo y para saber cómo entrar en una casa hay que saber pisar.



Por mucho que esto pueda ser una exposición en la calle efímera y cultural y artística, y una gran puesta en escena con una espectacular composición, la clave es ser cristiano para que todo tenga sentido, para que se entienda lo que estamos celebrando y conmemorando. Y sin ser cristiano no se puede vivir plenamente la Semana Santa.