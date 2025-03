Las agresiones a sanitarios se disparan en Andalucía: "Amenazó con apuñalarnos en la consulta"

Esta semana se han hecho públicos los datos relativos a las agresiones hacia profesionales de la sanidad andaluza. Según las cifras oficiales del Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud, en el año 2024 se ha alcanzado un nuevo récord, con 1.886 contabilizadas (1.504 no físicas y 362 físicas) .



Desde 2020, año de la pandemia, se viene superando el dato del registro anterior. En esta ocasión, el aumento ha sido incluso mayor en 302 agresiones más. Según las organizaciones CCOO, UGT, SATSE, CSIF y Sindicato Médico, este es uno de los síntomas que revelan el grave deterioro del sistema sanitario de Andalucía.



La Consejería de Salud achaca estos datos al Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, por el que ahora se debería tener "una mayor conciencia" a la hora de denunciar. Desde el Sindicato de Asistentes Técnico-Sanitarios de España (SATSE), el portavoz José Sánchez explica que este planteamiento es erróneo, pues aun habiendo aumentado, “hay un 50% de agresiones que no se denuncian”.

Datos y testimonios

El informe pone de manifiesto que el aumento está cifrado en un 19%. Por provincias, Sevilla está en la primera posición con 479 ataques (101 físicos y 378 no físicos), seguida de Cádiz con 343 (61 físicos y 283 no físicos), Málaga con 318 (69 físicos y 249 no físicos), Granada con 193 (45 físicos y 148 no físicos), Córdoba con 162 (36 físicos y 126 no físicos), Almería con 161 (20 físicos y 141 no físicos), Jaén con 144 (24 físicos y 120 no físicos) y Huelva con 66 (6 físicos y 60 no físicos).



Del total de agresiones contabilizadas, el 47,48% fueron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. Dentro del ámbito de la Atención Hospitalaria, son físicas un 14,47% y no físicas un 33,01%, y en la Atención Primaria, son físicas un 4,93% y no físicas un 47,59% respecto al total.



Algunas como las que ha podido recoger este diario de profesionales como Cristin. Ella relata haber sufrido la amenaza de un paciente que para amedrentarla, utilizó sus muletas para intentar golpearla al grito de “cállate ya, que eres una niñata, y te voy a hartar a palos”. Otros como Mariano denuncian “insultos y vejaciones diarias” a sus compañeros más novatos, los más inexpertos y propensos a cometer “errores” habituales.



En otro caso que atestigua el enfermero Pablo, él y más compañeros tuvieron que lidiar con un paciente habitual en su centro, conocido por ser problemático y violento. Al conocer la noticia de que debía ser trasladados por motivos burocráticos, demostró una actitud agresiva contra ellos. Tuvieron que soportar insultos como “imbécil”, “idiota” o “gilipollas”, hasta el punto de amenazar a los sanitarios con las siguientes palabras: “El viernes es mi último día, ¿no? Pues que sepáis que vendré con un cuchillo y me voy a llevar por delante a todo el que me encuentre”. Se vieron en la obligación de llamar a la Policía para interviniera.

Causas

Según Sánchez, las agresiones físicas y verbales, que sufren los profesionales tienen como punto de origen el déficit de plantilla y las listas de espera, que califica como “el desmantelamiento del sistema sanitario público”.



Según el Ministerio de Sanidad, en España el ratio de enfermeros por cada 1.000 habitantes es de 6,3, frente al 8,5 de la UE. En Andalucía la situación es incluso peor, ya que hablamos de una tasa de 5,51 por cada millar de habitantes. Para alcanzar solo la media española, se necesitarían 6.000 profesionales; para la europea, 23.000.



Uno de los casos más sonados de las últimas semanas, derivado de la falta de perosnal ha ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Allí, una mujer se vio obligada a dar a luz a su bebé muerto de 28 semanas sin recibir la analgesia epidural que había solicitado desde su llegada al paritorio.



Por otro lado, las listas de espera tampoco sitúan a la comunidad en una posición positiva. En Atención Primaria, solo el 9,1% de los pacientes logran ser atendidos en el día por su médico, un 12% al día siguiente. El resto debe esperar una media de 9,1 días. El tiempo medio de espera para una operación quirúrgica, es de 139 días.

Medidas

Los sindicatos reclaman que el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz se ponga en funcionamiento de inmediato. Desde su creación en el año 2023, no ha sido utilizado en ninguna ocasión. Se trata de una herramienta que tiene como propósito la vigilancia, el análisis de las agresiones y la detección de los centros más conflictivos.



También han llamado la atención sobre la necesidad de crear un régimen sancionador que vaya acompañado de los procesos judiciales. Desde el momento en que se produce el ataque, el sanitario puede poner en conocimiento de su responsable la situación. Sin embargo, enfermeras como Elena explican “lo barato que sale agredir”.



Esta persona explica que interpuso una denuncia contra un paciente por continuas agresiones verbales, un proceso en el que el acusado acabó condenado a pagar una multa de 130€. Según fuentes consultadas, en el “peor” de los casos para el acusado, tendría que pagar 500€. Para los agresores, es un mero trámite monetario, mientras que la víctima puede hasta verse en la situación de trasladarse a otro centro.

Por ello, los sindicatos solicitan que los actos violentos contra los sanitarios sean considerados "delito de atentado", lo que implicaría penas de prisión de uno a cuatro años, además de multas. Medidas disuasorias que evitarían empeorar la ya constatada escasez de personal, que debe lidiar también con las bajas (más que justificadas), a las que se acogen los afectados y que no pueden cubrir. Tal como lo explica el propio portavoz de SATSE, José Sánchez, “es una pescadillas que se muerde la cola”.