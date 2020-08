Andalucía exige a Sánchez que convoque la prometida Conferencia de Presidentes para afrontar la vuelta al 'cole'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes al líder del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque de urgencia una Conferencia de Presidentes "monográfica" para afrontar el inicio del curso escolar, marcado por la pandemia del coronavirus. "Solicito que cumpla lo que nos trasladó él mismo y que, en este mismo mes de agosto, nos convoque para coordinar, planificar e impulsar medidas", ha dicho.

Moreno, quien ha participado en un acto público en Balanegra (Almería) junto al presidente del PP, Pablo Casado, ha remarcado que el ejecutivo que lidera "está haciendo los deberes", y ha detallado la contratación de 6.000 docentes y las obras de "adaptación que se están llevando a cabo en los centros escolares".

"Estamos haciendo un esfuerzo ingente como jamás se ha hecho en Andalucía en inversión de dinero público, pero necesitamos coordinación, porque no puede ser que una comunidad empiece las clases, otra no, una lo haga presencia y otra, no", ha afirmado.

Moreno pide hablar de los fondos europeos

Moreno ha reprochado, asimismo, que, a la "dejadez de funciones" del Gobierno central, se haya sumado que quiera "quitarle los ahorros a los ayuntamientos". "Aquí no ha consensuado nada, ni negociado, no dialogado", ha criticado, al tiempo que ha advertido de que "los ahorros de los municipios son para los vecinos, más en un momento clave en que los ayuntamientos tienen que hacer de dinamizadores de la economía".

Tienen que llegar a todos los rincones", dice el presidente de Andalucía sobre los fondos europeos

En esta línea, ha reivindicado que los fondos europeos se repartan con "equidad". "Tienen que llegar a todos los rincones", ha añadido para lamentar que "no se esté hablando de nada de todo eso". "No vamos a parar de reivindicar porque no queremos más, pero no vamos a consentir menos recursos para los andaluces que para otras comunidades autónomas", ha concluido.