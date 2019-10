Ana García, la 'eterna alumna' del Sindicato de Estudiantes reconvertida al independentismo

Nació en 1986. Tiene 33 años. Ha pasado casi una década desde que se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, pero ha ejercido de secretaria general del Sindicato de Estudiantes durante los últimos seis años.

Hoy, Ana García Rubio, la eternapupila de esta organización "de izquierdas, revolucionaria y anticapitalista" que conforman alumnos de la ESO y universitarios, lidera los cánticos a favor de la independencia de Cataluña en las jornadas de huelga de Barcelona.

"¡Queremos Països Catalans!", voceaba este viernes megáfono en mano desde la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Según recoge el Sindicato de Estudiantes en su web, su lucha no es solamente "educativa". También es para combatir "la represión franquista contra el pueblo catalán".

La massiva manifestació estudiantil del @SindicEstudiCat avança per Via Laietana. Es respira una FORÇA impressionant!Som desenes de milers als carrers en aquesta #18OVagaGeneral. No podran empresonar tot un poble 👏🏼 pic.twitter.com/i2FXCynmHk