La AN se niega a entregar al PSOE audios de una pieza 'cajón de sastre' del caso Villarejo

El juez que instruye el 'caso Villarejo' ha rechazado que el PSOE pueda tener acceso a los archivos de audio contenidos en la pieza separada número 34 -que recoge conversaciones del comisario José Manuel Villarejo con, por ejemplo, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal publicadas en diferentes medios- dado que entienden que son "irrelevantes" para la causa.



Responde así al escrito de la representación legal del partido que solicitaba que se diera acceso a las partes a la totalidad de las actuaciones practicadas, y que se concediera "el debido impulso procesal respecto de las diligencias de investigación acordadas y no realizadas".



Ante esta petición, el nuevo instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que llegó para ocupar el despacho del ya jubilado Manuel García Castellón, indica que por auto de abril de 2020 ya se advertía de que las partes tendrían acceso a la documental intervenida en los registros, pero "prescindiendo de algunos archivos cuya exclusión se ajusta a las previsiones de la Ley de Secretos Oficiales".



Por otro lado, indica que, salvo determinados audios que hacían referencia al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que ya fueron incorporados a la pieza 7 de Tándem, el resto de archivos de audio contenidos en la pieza 34, "procedentes además de fuentes de público acceso", no guardan conexión con los hechos objeto de investigación "en ninguna de las numerosas piezas separadas incoadas" en el 'caso Villarejo'.



"Además, como se dice, cualquiera de las partes ha podido acceder a los mismos a través de las fuentes abiertas en que fueron publicados, de modo que cualquiera de ellas, incluida la representación del PSOE, pudo solicitar la incorporación de cualquiera de ellos a la causa si entendía que el archivo en cuestión se encontraba conectado con los hechos investigados", explica.



En definitiva, explica Piña, "una vez constatada su falta de conexión con los hechos objeto de investigación, no procede facultar a las partes para acceder a un material que sólo resulta irrelevante para el ejercicio del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva".