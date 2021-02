Álvarez de Toledo pide la "movilización y reagrupación" del constitucionalismo en las elecciones catalanas

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este viernes la "movilización y reagrupación" del constitucionalismo catalán ante las amenazas del nacionalismo y el populismo.

En un acto en Barcelona con el candidato del PP de Cataluña a las elecciones catalanas del 14-F, Álvarez de Toledo ha articulado un decálogo de "mandamientos laicos por la política y contra el populismo".

El doceavo mandamiento propuesto por la popular es "no vacilarás a la hora de armar una gran política constitucionalista, la única que todavía no se ha ensayado en Cataluña", ya que la Constitución del 1978, en sus palabras, no ha fracasado, y los catalanes deben mirar la realidad de frente.

Además, en otro de los mandamientos, ha pedido: "Recordarás con gratitud la higiénica actuación de la policía el 1 de octubre, el formidable discurso del Rey y el ingreso de la cúpula golpista en la cárcel: fueron tu baño de realidad, tu gran oportunidad de entrar en la edad adulta".

También, dirigiéndose al PSOE, ha dicho: "No intentarás halagar o apaciguar al votante nacionalista diciendo cosas como 'aprobaré el Estatuto que venga de Cataluña', 'los tribunales no juzgan sentimientos' o 'hay 8 naciones en España, las he contado'", y ha afirmado que ni un constitucionalista es culpable de lo que ha pasado en Cataluña, mientras que el PSOE sí. "Salvador Illa no es la tercera vía, no es un puente entre unos y otros; es la primera y única vía para que madure el fruto del proceso" independentista, ha zanjado.

Alejo Vidal-Quadras

Por su parte, el exeurodiputado y expresidente del PP de Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, ha criticado la actitud del Estado frente al nacionalismo, una ideología que ha definido como moralmente aberrante y maligna: "Lo que hemos venido haciendo durante décadas, más transferencias, más dinero, más reconocimiento simbólico, más peloteo... solo alimenta al monstruo".

Vidal-Quadras ha asegurado que la "estrategia pusilánime de volver a intentar pasar página" llevará a una ruptura, seguramente violenta, ha dicho, de la sociedad catalana y a una catástrofe a nivel español.

Por ello, el dirigente ha recetado "combatir sin cuartel en el campo de las ideas y en las urnas" al nacionalismo, hasta conseguir, ha dicho, su completa derrota.