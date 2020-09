Álvarez de Toledo arremete contra Almeida por convertirse en "portavoz contra la exportavoz"

La diputada popularCayetana Álvarez de Toledo ha arremetido este lunes contra el nuevo portavoz nacional de su partido, José Luis Martínez-Almeida, después de que este último mostrase su extrañeza de que ella no conozca hasta dónde puede llegar un diputado de base tras cuatro legislaturas en el Congreso de los Diputados.

"Todavía no he averiguado hasta dónde llega la libertad de una diputado de base. Lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida y que es portavoz contra mí misma", ha asegurado Álvarez de Toledo en una entrevista en esRadio.

La exportavoz del PP en la Cámara baja no se mordió la lengua y criticó a Almeida por haber pasado "de alcalde de todos los españoles" durante la pandemia del coronavirus "a portavoz contra la exportavoz" en la actualidad. "Me parece que no tiene mucho sentido. Es un magnífico político y gestor y este papel no es el que le corresponde", ha dejado claro.

Además, ha subrayado que sus "diferencias" con Pablo Casado "no son de índole personal", sino que se focalizan en "matices y percepciones distintas de cuál es la situación" y los "remedios" que tiene que ofrecer el principal partido de la oposición.

Álvarez de Toledo ha afeado, asimismo, que desde su partido haya voces que la piden que deje el acta de diputada por Barcelona. "O eres un obediente sumiso o estás fuera del Parlamento. Tienes que elegir entre largarte del Congreso o someterte", ha constatado en dicha entrevista cuando, a su juicio, "hay mucho terreno en el medio" por explorar. "Hay un terreno en la política y en el Parlamento para la deliberación y el debate, para mejorar los usos parlamentarios y políticos", concluyó.

Casado, muy incómodo

A la misma hora, en otra entrevista en Antena 3, Casado se mostró muy incómodo cuando se le preguntó si prefería que Álvarez de Toledo hubiera abandonado el PP. "Con la que está cayendo, no voy a dedicar ni un minuto a hablar de cuestiones internas del partido. Jamás revelo conversaciones privadas y mucho menos, de una compañera", indicó de inicio.

El líder de los populares quiso subrayar que todos los diputados del PP son libres y que ella lleva "diez años de diputada", tiempo en el que "siempre ha ejercido su libertad sin necesidad de hacer valoraciones que vaya en contra de su grupo".

En este sentido, dejó claro que para el PP es "fundamental" la defensa de las instituciones, con la Monarquía a la cabeza, después de que Álvarez de Toledo afirmase que la salida del país de Juan Carlos I había sido un "error", así como la defensa de una "alternativa necesaria para España en la que el PP no va a formar parte de un Gobierno de Sánchez ni va a negociar los Presupuestos".

Al hilo de ello, reiteró que la formación morada no puede tener ningún papel en dicha negociación de los PGE mientras pide la instauración de la República, la independencia de Cataluña y el "blanqueamiento de los terroristas" a través de Bildu.