Almeida censura que Vox responda con una "pataleta" y amenace los pactos en comunidades

El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado este jueves que Vox haya reaccionado al duro discurso de Pablo Casado en el Congreso para justificar el 'no' a la moción de censura con una "pataleta" como es amenazar con los pactos de gobierno en Andalucía, Murcia y Madrid.

En declaraciones a 'TRECE', el también alcalde de la capital ha subrayado que Vox debe aceptar la crítica en política y, aunque no le hayan salido los planes como pensaba, no puede responder en un "ejercicio de inmadurez política" poniendo en riesgo gobiernos con pactos de investidura "que están firmados".

Almeida se ha pronunciado así después de queVox haya anulado una reunión prevista con los 'populares' en Andalucía para negociar los presupuestos de la comunidad y en Murcia haya anunciado una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas tras el 'no' de Casado a la moción de censura.

"No es la reacción adecuada. Los ciudadanos no tienen que pagar la incapacidad de Vox para hacer un planteamiento adecuado de la moción de censura ni que no le hayan salido los planes como pensaba", ha defendido Almeida, que ha subrayado que Abascal se debe acostumbrar a que en política también se pueden recibir críticas.

"Que esto se traslade a ciudadanos de territorios donde están funcionando los gobiernos en una suerte de pataleta no es responsable, no es un ejercicio de madurez y, sobre todo, no es lo que merecen los ciudadanos", ha defendido.

Romper pactos de investidura

En cualquier caso, ha defendido que si Vox quiere romper esos pactos de investidura tendrá que explicarlo a los ciudadanos, aunque se ha mostrado convencido de que no lo hará.

"Vox tendrá claro que prefiere que siga gobernando el centro derecha con un pacto de investidura que se está cumpliendo a que gobierne la izquierda. No creo que el enfado por lo mal que les ha salido la moción de censura pueda llegar hasta ahí", ha zanjado.