Almeida no retirará la denuncia contra Maroto hasta que no se disculpe de forma pública y comprensible

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no quiere "saber nada" de la portavoz socialista, Reyes Maroto, hasta que no haya una "disculpa pública y sintácticamente comprensible" después de que manifestara la pasada semana que "fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en la región fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso".

Desde la presentación del soterramiento del Paseo de la Castellana, el primer edil ha aseverado que no va a reconsiderar la decisión de romper relaciones institucionales con Maroto "hasta que no haya una disculpa pública e inequívoca" porque cree que lo que publicó en 'X' no lo hubiera firmado "ni un niño de Primaria". "No hubiera pasado el informe Pisa", ha ironizado.

En todo caso, el primer edil cree que "no hay una disculpa" de manera directa "a las personas ofendidas a las que llamó asesinas" de personas mayores en residencias. "De ninguna manera alude a las personas a las que ha ofendido gravemente llamándoles asesinas porque si dice que ha habido asesinatos es porque hay asesinos", ha apuntado.

Un antes y un después con Maroto

"No vamos a reconsiderar esta decisión mientras que no haya una declaración pública de rectificación y una petición de disculpas que sintácticamente sea comprensible por el común de los madrileños", ha reiterado, para enfatizar que tienen que decir "basta al clima que ha establecido el PSOE, especialmente Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid porque desde que llegó a esta Corporación ha habido un antes y un después".

Martínez-Almeida ha recordado que son los mismos grupos políticos que firmaron los Acuerdos de la Villa pero "en esta legislatura está pasando lo que está pasando porque no es la misma la portavoz socialista", mientras que el resto de formaciones continúan con las mismas cabezas visibles.

"Si fuimos capaces de llegar a los Acuerdos de la Villa es porque al frente del Grupo Municipal Socialista había otra persona que no entendía la política desde la confrontación, desde la crispación, desde el odio, desde el fango y desde el barro, que es como entiende la política Reyes Maroto", ha subrayado.

Almeida dice "basta ya" al "señalamiento a los adversarios políticos y la utilización espuria de las trágicas muertes que se produjeron en la pandemia". "Lo de retorcer el dolor de las víctimas irá con el PSOE, irá con Reyes Maroto pero no va con el espíritu de la ciudad de Madrid, la que dio lo mejor de sí misma durante la pandemia".

Comunicaciones previstas como herramientas de control

El alcalde ha aclarado que se van a contestar las peticiones de información en el Pleno, pero ve "muy difícil" que puedan salir adelante declaraciones institucionales "en este ambiente muy complicado". "Las únicas formas de comunicación con los concejales del Grupo Municipal Socialista son las previstas legalmente como mecanismo de control de la acción del Gobierno. A partir de ahí que Reyes Maroto se olvide de que pueda haber cualquier otro tipo de contacto", ha enviado como mensaje a la socialista.

Mantendrán ese casi contacto cero, limitado al estrictamente necesario, porque Maroto, ha insistido, es "una persona que ha llamado asesinos a personas que dieron lo mejor de sí mismas en las residencias en aquel momento".