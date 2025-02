Alerta en el PP: Vox se beneficia electoralmente del fiasco del salario común entre los jóvenes

Varón soltero entre 18 y 25 años que ha encontrado su primer empleo es uno de los perfiles del perceptor de 1.184 euros de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, a partir de 2025, va a tener que declarar IRPF. Justamente, la franja de edad en la que Vox encuentran más apoyo electoral en todos los sondeos más recientes, reconocen a Vozpópuli distintas fuentes del PP preocupadas porque el discurso "antisistema" de los de Santiago Abascal acabe haciendo fortuna en ese segmento de población con decisiones como la conocida esta semana.

No en vano, Alberto Núñez Feijóo, en la misma línea que Sumar, se ha apresurado a oponerse, rotundamente, a la decisión del Ministerio de Hacienda de no aumentar el mínimo exento de tributación y el Grupo Popular ha presentado una proposición de ley en ese sentido para torcer la mano a la ministra, María Jesús Montero, y al PSOE con un asunto, bajada de impuestos, que es marca de la casa y resulta particularmente delicado para los socialistas después de siete años de subida ininterrumpida de la presión fiscal.

Feijóo, al ataque

Los populares no quieren, bajo ningún concepto, dejar ese nicho de voto a su máximo rival por la derecha, Vox, y en una franja de edad joven que no le es particularmente propicia al PP desde el desafío del 1-O en Cataluña y, particularmente, desde que Mariano Rajoy abandonó el poder en la moción de censura de 2018. Feijóo acusó este jueves a Pedro Sánchez de "subir artificialmente los salarios para recaudar más". "Este tipo de política populista que utiliza el incremento del SMI para incrementar la presión fiscal y la recaudación hemos de denunciarla. No es ético. De los 50 euros de subida, el trabajador sólo se queda 25 euros, y esos 25 euros no cubren la inflación".

Cierto que, de los dos millones y medio que se van a beneficiar un año más de la subida no todos son jóvenes menores de 25 años, hay también mucha empleada de hogar y trabajadores de mundo rural, dos sectores que tradicionalmente demandan mano de obra intensiva y peor pagada que el resto, al cual acude la inmigraciòn recién llegada a España, pero, en términos demosccópicos, la filiación política de estos expatriados no resulta tan cercana a Vox como la de muchos de los españoles demandantes de primer o segundo empleo.

El pasado 9 de diciembre se publicaron dos encuestas muy coincidentes a este respecto, en El Periódico y el diario El País: La del instituto GESOP para El Periódico, aseguraba que si hoy se celebrasen los comicios, el 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años votarían a Vox; porcentaje muy similar al 24,9% que arrojaba sondeo de 40db para El País.

En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a este mes de febrero, que se hizo público este jueves, resulta llamativo que la estimación de voto de Vox ya esté en el 13,3% a poco de doblar la que tenía hace ahora justo un año. Por contra, el organismo que preside el socialista José Félix Tezanos, rebaja mucho el voto al PP tras los vaivenes que protagonizaron Feijóo y los suyos con ocasión de la aprobación del decreto ómnibus con la subida de las pensiones, la devolución por parte del Gobierno del palacete de París que fue sede del Gobierno Vasco durante la Guerra Civil, y las medidas para no desahuciar a familias vulnerables.

El partido de Abascal sigue muy alejado de los datos que lo colocaron hace cinco años con 52 diputados en el Congreso, pero recupera el fuelle perdido en los últimos meses y se sitúa ya en el 13,3%, casi un punto por encima del anterior barómetro y un punto por encima también del resultado que obtuvo el 23J. Es más, el CIS sostiene que ha logrado frenar la transferencia de voto a Se acabó la fiesta, de Alvise, y también hacia el PP, en parte por ese primer voto joven de 18 a 24 años.

En Andalucía, por ejemplo, la comunidad autónoma con más perceptores de salario mínimo -476.000 de los 2,5 millones que hay en toda España- este fenómeno de radicalización juvenil por la derecha es más perceptible. En principio no afecta a la sólida posición de un Juan Manuel Moreno Bonilla con mayoría absoluta, pero fuentes populares en la comunidad admiten que, tal y como ha planteado el PSOE empezar a tributar por vez primera sin explicarlo a la opiniòn población, va a producir "desafección y rabia".

"Montero se ha equivocado y si antes de esto aquí ya simboliza pasado, porque es la dirigente socialista que lleva más tiempo desempeñando cargos públicos, después de Manuel Chaves, ahora le va a costar mucho remontar en la opiniòn pública", señala a este periódico una fuente mu cercana a Moreno Bonilla; por algo la ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha salido a enmendar la,plana a los suyos pidiendo a Hacienda que reconsidere la obligaciòn de declarar IRPF de los que menos ganan en la escala salarial.