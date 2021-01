Vidal-Quadras, salvado de la nieve en Madrid por un 'ángel de la guarda': "Le debo la vida"

Alejo Vidal-Quadras creyó que no lo contaba. La llegada de 'Filomena' le cogió por sorpresa y acabó atrapado por la nieve del temporal en plena autovía. Como le ocurrió el viernes por la tarde a muchas personas en Madrid, se vio obligado a esperar durante horas un auxilio que no llegaba en el interior de un vehículo al que únicamente se aproximó una pareja de guardias civiles para insuflar algo de aliento. Pero su historia, a diferencia de la de otros, dio un giro inesperado por la aparición de un 'ángel de la guarda' al que debe la vida.

Operado hace pocos meses, el expolítico y escritor mantiene un proceso de recuperación que el pasado viernes le llevó a una cita médica en la Clínica Ruber, ubicada en Mirasierra. Llegó sobre las tres y media de la tarde, "caía algún copo", y cuando salió sobre las cinco ya no había taxis en la parada de la entrada. La capa de nieve comenzaba a tener una altura significativa. Sin opción de coger un taxi de vuelta, llamó a un amigo que le envió un conductor particular para que pudiera regresar a casa.

"Llegó allí no sin cierta dificultad, nos montamos y sobre a las seis y media de la tarde nos quedamos atrapados en la M-40", explica a Vozpópuli: "La parte de la M-40 que va hacia la M-30 estaba colapsado, no se movía nada". "Van pasando las horas y allí no pasa nadie", relata: "Ni un policía municipal ni nadie de Protección Civil... Salvo una pareja de la Guardia Civil, que los pobres, dando ejemplo e intentando ayudar, tampoco podían hacer nada… Lo único que hacían era estar allí".

Un espectador 'de la guarda'

Diez y media de la noche. Un vendaval de nieve azota Madrid mientras aumenta la desesperación. "Auxilio, cero". "A esa hora me llaman del programa ‘Al gato al agua’ en directo y yo explico que estoy en la M-40 y digo que por allí no pasa nadie y me quejo de la incompetencia de las administraciones", cuenta Vidal-Quadras rememorando con ilusión lo que ocurrió a continuación: "Un espectador del programa que vive en una zona muy cercana llama para pedir mi teléfono y me dice que va a venir a buscar".

"Yo le dije que no, pero insistió”. Cogió su todoterreno y una hora después estaba allí una hora más tarde, tras acceder por el sentido de la M-40 que se encontraba totalmente desbloqueado, dispuesto a ofrecer su casa a Alejo Vidal-Quadras, su mujer -que le había acompañado al médico- y el conductor con el que se encontraban atrapados. Pese a la insistencia, este último optó por quedarse para no abandonar el vehículo a su suerte.

"Le debo la vida"

Vidal-Quadras sigue "abrumado por su amabilidad": "Mi mujer y yo nos vamos, llegamos a su casa, nos presenta a su mujer y a sus hijos y nos instalan en la habitación de invitados". "Esta mañana desayunamos con su familia, fue con mi mujer a una farmacia a por mi medicación y nos llevó hasta la estación del Metro de la Moraleja", dice todavía con sorpresa y agradecimiento: "Si yo no hubiera tenido la ayuda de este benefactor, no creo que hubiera aguantado”.

"18 horas metido en ese coche, sin agua, sin medicación… Me temo lo peor", enfatiza: "Sin querer pasarme de dramático, le debo la vida". "Es algo que haría un hijo por un padre, he conocido a poca gente así en mi vida", afirma: "Es ese tipo de personas que no espera nada a cambio y la verdad es que me ha conmovido". "Las personas de este tipo son absolutamente discretos y nunca quieren que sus buenas acciones sean de conocimiento público", apunta para justificar el anonimato del 'ángel de la guarda' que le ha salvado de algo más que de un temporal.

Vidal-Quadras apunta directamente a las administraciones: "La conclusión es que aunque estaba anunciado este fenómeno y su gravedad, y la inoperancia de nuestras administraciones ha sido escandalosa". "Yo soy testigo de que en ese tramo que allí había miles de personas que han estado toda la noche sin ninguna asistencia", prosigue en su crítica, de la que solo se salvan dos cuerpos armados: "Los únicos que hicieron algo fueron la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias... Lo que hay en este país es una clase política inútil, y algunas instituciones que funcionan".

El expolítco y articulista de este diario puede contarlo, a diferencia de las personas que han perdido la vida a causa de este temporal que ha provocado el colapso de media España, provocando cortes en cientos de carreterasy bloqueando prácticamente por completo el transporte en la capital, donde a esta hora sigue habiendo personas atrapadas en sus vehículos a la espera de ser auxiliadas, porque no cualquiera tiene un 'ángel de la guarda' cuando se le necesita.