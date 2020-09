Los alcaldes de municipios confinados reclaman a la Comunidad de Madrid que les informe antes

Los alcaldes de algunos de los municipios afectados por las restricciones de movilidad han solicitado al Gobierno regional en una reunión celebrada este miércoles que se informe a los ayuntamientos afectados por las medidas con "tiempo suficiente" y que "no vuelva a suceder lo de la semana pasada".

En este sentido, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha trasladado al consejero David Pérez la necesidad de tener información sobre las medidas a aplicar "con antelación al anuncio público", ya que "hay una serie de recursos municipales que se tienen que poner en marcha y que no queremos ir corriendo".

Aunque Hernández se ha mostrado comprensiva, ya que "la situación es compleja", ha asegurado que estas reuniones de coordinación "empiezan a preocuparle", toda vez que ya se han celebrado tres y la Comunidad de Madrid ha anunciado que "el viernes tomará nuevas medidas sobre nuevas áreas afectadas por el pseudoconfinamiento".

"No tenemos información"

"Los ayuntamientos afectados no tenemos ningún tipo de información", ha añadido en referencia al anuncio realizado este miércoles por el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, de que el viernes se anunciarán las nuevas zonas que sufrirán restricciones de movilidad debido al incremento de la incidencia de la covid-19.

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero (PSOE), se ha pronunciado en la misma línea y ha "exigido" al Gobierno regional que, si pone en marcha nuevas medidas que les afecten, "se decidan y coordinen de forma consensuada", según han indicado a Efe fuentes municipales.

También ha solicitado recibir "a diario" los datos de contagios de la localidad, y ha insistido en que el Ejecutivo (en coalición con Cs) "tiene derecho a saber" por qué hay zonas de San Sebastián de los Reyes "confinadas" y otros municipios, con tasas de contagios similares, están exentos de esas restricciones.

Romero ha afirmado que su Gobierno "no va a consentir" que se alargue el periodo de vigencia de las restricciones en la localidad, o se propongan nuevos en las mismas zonas, "si antes no se explica por qué otros municipios con la misma tasa no están confinados".

No obstante, según las mismas fuentes, San Sebastián de los Reyes tiene "plena disposición" de trabajar de forma "proactiva" junto a la Comunidad de Madrid.

"El objetivo es que no vuelva a suceder lo de la semana pasada, cuando los alcaldes y alcaldesas conocieron en la rueda de prensa de la presidenta (Isabel Diaz Ayuso) las medidas adoptadas en sus municipios", han añadido a Efe desde otro de los municipios afectados, que coincide en gran parte con las reivindicaciones de los regidores citados.