El primer alcalde con ELA: "No me sentiría bien si me vacuno antes que mis padres"

No todos los políticos aprovechan su condición de cargo público para colarse en las listas de vacunación e inyectarse la dosis contra la covid-19 antes que nadie. En medio del trapicheo vacunero de un puñado de consejeros, ediles, altos cargos de hospitales y concejales, un alcalde que padece ELA levanta la mano desde La Roda, en Albacete.

Se llama Juan Ramón Amores y está "hasta las narices" de que solo se hable de dirigentes que utilizan su puesto para vacunarse. Así lo ha plasmado este jueves en Twitter:

Estoy hasta las narices de q se hable de políticos que utilizan su puesto para vacunarse. SOY ALCALDE, tengo #ela 68% Discapacidad y grado dos de dependencia. No me he vacunado, pero estoy deseando hacerlo. Pero también os digo que tengo miedo de q alguien diga q es por mi puesto pic.twitter.com/h2lvnef7EN — JUAN RAMON AMORES (@jramoresAlcalde) January 21, 2021

Tiene dependencia severa (Grado II) y un 68% de discapacidad. Está deseando acceder a la vacuna contra el coronavirus y, aunque la tiene al alcance de su mano, está dispuesto a rechazarla.

"Me han llamado del centro de salud de La Roda porque sobra una vacuna. En las condiciones que estoy, me encantaría ponérmela. Pero no por ser alcalde, sino por mi enfermedad. Sin embargo, voy a tener que rechazarla porque no quiero que nadie me tache de egoísta o me meta en el mismo saco que otros que sí se han aprovechado", reconoce el regidor socialista a 'Vozpópuli'.

2015: el año en que le diagnosticaron ELA

Amores nació en 1977 y, durante muchos años, fue maestro de Educación Física, profesor de natación y aficionado a la bici. Ha enseñado a nadar a medio pueblo (famoso por sus dulces 'miguelitos').

Le diagnosticaron ELA en 2015, le dieron tres años de vida y le dijeron que fuese haciendo el testamento. Un límite que, como tantos otros, ha sobrepasado. La enfermedad no le impidió ganar unas elecciones en 2019 para estar al frente del consistorio y tampoco convertirse en padre.

Si tengo que arreglar las calles de mi pueblo, jamás voy a empezar por la mía. Hay que atender a las necesidades. Lo mismo con las vacunas"

"Me dedico a la política para ayudar a la gente de La Roda, pero trabajar por la gente me ayuda a tener la cabeza fuerte. No me atrevería a decir qué tienen que hacer los que se han puesto las vacunas colándose porque no conozco los casos concretos. Pero veo egoísmo. Yo no me sentiría bien si, por ejemplo, accedo a ella antes que mis padres", asegura a este diario. Lleva meses sin abrazar a su familia.

Y compara: "No se nos puede mirar a todos igual por unos cuantos aprovechados. Si tengo que arreglar las calles de mi pueblo, jamás voy a empezar por la mía. Hay que atender a las urgencias y necesidades. Pues lo mismo con las vacunas".

En lista de espera

Convencido de que la ciencia es la única solución para hacer frente a la pandemia y a su enfermedad, Amores confía en que quienes elaboran los protocolos lo hagan de manera justa. "Estoy en lista de espera y me pondré la vacuna cuando me toque. El lunes tengo revisión médica y preguntaré por este asunto", apunta. "Hacer el bien es lograr que la mayoría de la gente esté vacunada cuanto antes, ¿de qué sirve una vacuna más o menos?", plantea.

Como enfermo de ELA no suele llevar mascarilla, así que trata de prevenir manteniéndose a una distancia de los demás mucho mayor de la estipulada por las autoridades sanitarias.

"No he estado contagiado en todo lo que llevamos de pandemia, la gente no se acerca a mí y así me voy manejando", explica. "La clave de compaginar la enfermedad con mi trabajo está en vivir el día a día, hay que acordarse de vivir. También tengo un gran equipo que me ayuda", afirma.

Amores fue uno de los candidatos más votados de España en las elecciones municipales de 2019, logrando el 50% de papeletas para el PSOE en La Roda después de 32 años de gobierno ininterrumpido del PP.