El alcalde de Cervera denuncia amenazas por el cartel de los presos en el acto de Marc Márquez

El alcalde de Cervera, Lleida, Ramon Royes (PDeCAT), ha presentado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de su ciudad dos denuncias por insultos y amenazas que él relaciona con su decisión del pasado sábado de no retirar el cartel de apoyo a los políticos catalanes encarcelados, razón por la que el pentacampeón del mundo de MotoGP Marc Márquez no saludó desde el balcón del Ayuntamiento.

"Atribuyo las denuncias al hecho de no quitar el cartel porque en un caso es directo, quien me insultó me dijo que me cargaba la fiesta, y la carta dice que no son presos políticos", ha afirmado Royes en declaraciones a Europa Press.

"Siguen los insultos y amenazas. El lunes en plena plaza mayor y ante varios testigos dos individuos me dijeron 'Hijo de puta' después de decir 'Viva España", relata.

"Legionarios de España"

Una de las denuncias que ha presentado es contra una persona y la otra por una carta que ha recibido en la que puede leerse: "Ramon: alcalde radical. España está pendiente de ti, ya lo verás. No te pienses que te vas a ir de rositas, pero con grandes espinas. Legionarios de España".

"Los presos están en la cárcel porque se han saltado la ley, igual que tú que te la estás saltando y pronto tú irás también, ya lo verás", continua la misiva.

"Creo que hay que denunciarlo porque hay gente valiente que lo está haciendo y no los podemos dejar solos, no podemos normalizar esto, hay que seguir", agrega el alcalde.