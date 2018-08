El alcalde de Algeciras se queja de la gestión de Sánchez: "No tenemos bolsillo suficiente"

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), se ha mostrado muy crítico con la política migratoria de Pedro Sánchez tras la llegada del buque 'Open Arms' este jueves, en el que viajaban 87 refugiados. Según dice, el Gobierno no les informa "de nada" y no tienen "bolsillo suficiente": "No quiero que se produzca un desequilibrio social en Algeciras".

El edil ha criticado que Algeciras sea "el único puerto de recepción de embarcaciones" y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya estado allí "tres veces" y "no haya llamado". "Han dado las gracias a todos, menos al Ayuntamiento de Algeciras”, ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

Además, en relación a la llegada de 629 migrantes a Valencia el pasado junio, ha considerado "una barbaridad conceder a todos la acogida como si de refugiados se tratara". Y es que la preocupación por la inmigración se ha triplicado en julio, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Todo indica que el Gobierno de Sánchez ha recuperado la línea del PP en política migratoria. Las reuniones con los socios de la Unión Europea, episodios como el del asalto masivo a la valla fronteriza de Ceuta, la incesante llegada de pateras y las críticas tanto del PP como de Ciudadanos han llevado al Ejecutivo a recuperar la línea que mantenía Mariano Rajoy.

De hecho, el Gobierno alemán y el español han terminado de cerrar el acuerdo por el cual España aceptará la devolución de inmigrantes que se encuentren en Alemania pero que entraron a la UE por España, informó este miércoles una portavoz del Ministerio de Interior en Berlín.