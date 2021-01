Albert Soler, el periodista que no invitan a TV3: "La gente, en masa, es gilipollas"

Albert Soler (Girona, 1963) se ha convertido en la pluma en lengua catalana más mordaz contra el independentismo. Desde su Gerona natal escribe semanalmente en el diario de la localidad sobre la "fauna" política que ha originado el procés independentista. Su visión crítica con el Gobierno catalán ha comportado, dice, que políticos como Jaume Matamala, íntimo amigo de Carles Puigdemont, hayan intentado "pararle los pies".

En su nuevo libro, 'Barretinas y Estrellas' (Península), no deja títere con cabeza. Repasa, uno a uno, a los principales personajes que han aflorado con el desafío independentista. Sin perder el humor que le caracteriza, asegura que el procés ha supuesto para él un éxito profesional. Ha pasado a ser conocido y admirado por lectores de toda Cataluña, aunque nunca le han invitado a participar en los medios públicos y privados de Cataluña.

Pregunta. ¿Cómo es escribir en una ciudad, digamos, tan amarilla?

Respuesta. Cada vez que entro en el periódico veo que el director sigue vivo pese a recibir cartas, correos o algún senador que le para por la calle y le dice que a ver si me paran los pies. Ese senador era el Jaume Matalama, que sale en el libro.

P. No debe de ser fácil, entonces...

R. Me gustaría decir que lo paso mal, que soy un héroe… pero la verdad es que paso de todo. Tampoco he sentido miedo físico. Una vez, hace tiempo, una vez un señor me dijo que era un desgraciado, pero nada más. Por cada persona que me dice algo negativo hay 200 o 300 que me felicitan o me dicen que qué bien lo que escribo. Sobre todo en los últimos años. La gente está hasta el gorro de todo.

P. ¿Y su familia cómo lo vive? El 1-O en Gerona debió de ser tenso...

R. La foto de portada de mi primer libro me la hizo mi hijo pequeño. Y mi mujer me dijo que mejor que no saliera su nombre, que no fuera que por culpa de eso le tuvieran manía en el colegio… Al final su nombre salió, pero que tuviéramos que discutir si salía el nombre de un niño te indica cómo está la cosa. Al final no le supuso ningún prejuicio. Si hubiera pasado algo con mi hijo, mi mujer me hubiera echado de casa a mí.

P. He leído que usted, azote del 'procés', tiene hijos independentistas...

P. Los tres, en mayor o menor grado, son independentistas… o eran, porque últimamente están bastante hartos. Están desencantados. Es que es inaguantable. Antes cualquier cosa que hacía el Govern era como si lo hubiera hecho Dios, pero ahora… Es que aunque no seas independentistas, si eres un poco inteligente te das cuenta de que no son capaces de gestionar, que son unos farsantes.

El periodismo en Cataluña no estuvo a la altura, la gran mayoría de periodistas ejerció de altavoz del Govern"

P. Usted no ha perdido nunca el humor hablando de la política catalana...

R. La verdad es que no… Pero admiro a los periodistas que hablan de forma seria y sesuda del tema, y argumentando bien. Pero yo soy incapaz. A mí me gustaría poder hablar en serio del president Torra, del Vivales [Puigdemont] o del niño barbudo ese que tenemos como president [Aragonès], pero me da la risa cada vez que intento hablar de ello en serio.

P. ¿Nunca se ha creído el 'procés'?

R. Nunca me lo he creído porque soy periodista. Y mi trabajo consiste, como mínimo, en dudar. Nos dijeron que en 18 meses seríamos independentistas y que seríamos la Dinamarca del Sur… Como mínimo, yo tengo que dudar de eso. Sobre todo, si no me dicen cómo lo van a hacer.

Este es un fallo que han cometido muchos periodistas, que no solamente no dudaron sino que hicieron de amplificación de lo que decía el Govern. El periodismo en Cataluña no estuvo a la altura. Ojo, yo no soy la única excepción, hay muchos otros, pero la gran mayoría ejerció de altavoz del procés y del Govern.

P. Lo bueno del 'procés' es que ha elevado a líderes de opinión o a figuras como usted...

R. Para mí ha sido cojonudo. De hecho, le quería mandar un jamón para estas Navidades a El Vivales en Waterloo. Pero por cosas de Sanidad, el jamón no puede salir ni entrar… Honestamente, espero que salgan muchos otros diputados lacistas, porque hay tantos frikis que me van a dar temas de los que escribir cada día.

P. Dice que la gente está desencantada. ¿Ve posible una victoria del PSC en las elecciones?

R. Hay mucha gente cansada y que son independentistas. Se dan cuenta de que esto era una gran farsa, y que JxCat o como se llamen, y ERC son unos completos inútiles. Aunque el pueblo es gilipollas... Uno a uno la gente puede ser más o menos inteligente, pero en común es gilipollas y fácil de manipular y ten en cuenta que aquí en Cataluña hay unos medios de comunicación pública que están a lo que están. Claro que van a sacar muchos votos, qué remedio, con una televisión o radio a su servicio... Así yo también ganaría elecciones.

P. Hablando de los medios públicos catalanes. ¿Nunca le han invitado a participar? ¿En Faqs por ejemplo?

R. Es que es imposible… porque yo el sábado por la noche me dedico a ir a bares y tugurios de mala muerte. Mi costumbre es sagrada, pero la verdad es que nunca me lo han ofrecido y ni siquiera he tenido la oportunidad de rechazarlo. Pero, además, en estos sitios la falta de educación es un plus. Por eso Rahola y los que gritan mucho son los reyes de estos programas.

P. Hablando de Rahola… Sale en su libro. Y en la portada. ¿Quién es el personaje que sale más mal parado del libro?

R. Solo por la portada ya merece la pena comprarse el libro. Rahola solo sale dos veces, que es muy poco si se compara con todo lo que sale en tele y en radio. En el primer capítulo sale cómo nació el nombre de El Vivales, y a partir de ahí se va desarrollando todo.. El Vivales es la clave de bóveda del libro porque a su alrededor ha ido creciendo toda esa fauna… He intentado ser justo con todos y que todos queden igual de idiotas y mal parados.

A Borràs y Artadi les llamo tontas no por ser mujeres sino por ser tontas"

P. ¿Por qué en Cataluña nadie se considera de derechas?

R. Muy sencillo, porque queda mal decirlo. Tú ves a Laura Borràs o Elsa Artadi con sus modelos pijos y sus coches y dicen que son revolucionarias las pobres… Cataluña se ha convertido en la peli esa que en inglés se llamaba Freaks y aquí se tradujo por La parada de los monstruos. La mayoría están en política y en este sentido es más fácil identificarlos.

P. También le han acusado de machista por sus bromas sobre Elsa Artadi o Laura Borràs. Veo que eso tampoco le afecta…

R. Cada uno intenta defenderse con lo que pueda. Artadi y Borràs dicen que soy machista porque me meto con ellas, pero también está el mossoindepe que dice que soy homófobo, porque le llamo gilipollas. Y le llamo gilipollas no por gay, sino por gilipollas. A Borràs y Artadi les llamo tontas no por ser mujeres sino por ser tontas.

P. No deja títere con cabeza en su libro…

R. Es que como decía es una parada de los monstruos. En Cataluña, cuando parece que no puede dar más de sí, sale un tío con el megáfono, el tipo aquel, Ray, que trajo tierra del jardín de Waterloo… Me encantaría que salieran todos ellos de diputados. Como Cataluña está ya hundida, de perdidos al río.