El vicepresidente andaluz valora positivamente la declaración del estado de alarma en Madrid

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha valorado la declaración del estado de alarma en la comunidad de Madrid, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, "si va en la linea de salvar vidas, que es lo importante en este momento".

Así, al ser cuestionado por periodistas en Málaga tras un encuentro con representantes de la Confederación Española y la Unión de Agencias de Viajes, el vicepresidente de la Junta ha considerado que "el Gobierno de España intenta, y creo que con buen criterio, salvar vidas y dar cobertura jurídica y legal" a esta decisión, que va a restablecer las restricciones a la movilidad en la comunidad autónoma.

En concreto, ha dicho Marín, no va a cambiar mucho la situación dentro de la comunidad porque "prácticamente se va a mantener la misma situación", pero "sí la libre circulación de ciudadanos, que, como recoge la Constitución española, no se puede restringir si no es desde las instituciones", ha dicho.

Una norma que las CC.OO pudieran modificar

En este sentido, ha recordado que desde la Junta se pidió al presidente del Gobierno "lo razonable", que esa norma la pudiesen modificar los responsables de las propias comunidades autónomas. Algo que, ha dicho, "Sánchez advirtió que era muy difícil que jurídicamente se pudiera articular en un tiempo corto y no se ha podido hacer".

Por ello, ha valorado la medida que, ha reconocido, "tengo que ver desde el punto de vista de la responsabilidad". "En este momento lo importante es salvar vidas y si esta decisión va en esta línea, yo la valoro positivamente", ha insistido.