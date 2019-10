El entorno de Aguirre apunta al 'Bárcenas del PP madrileño': "Beltrán controlaba el dinero"

"No te preocupes que Beltrán se encarga de todo". La frase, que habría pronunciado en 2010 la entonces presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ha sido rescatada a modo de escudo por la expresidenta de Fundescam Gádor Ongil. Se refiere a Beltrán Gutiérrez, extesorero del PP madrileño, quien también ha sido señalado por el expresidente Ignacio González como el máximo responsable de la contratación y los pagos. Los dardos han sido lanzados este jueves, un día antes de que la propia Aguirre tenga que explicar la financiación irregular de su partido.

Los señalamientos de Ongil y González coinciden en parte con una de las hipótesis en la investigación. Gutiérrez aparece retratado 64 veces en dos de los autos emitidos por el juez a cargo del caso Púnica.

Según el magistrado Manuel García-Castellón, la Fiscalía anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exgerente era el enlace entre el partido y los empresarios de confianza que prestaron su entramado societario al PP para mover dinero ílicito y financiar de forma irregular al partido.

Ante este escenario, el instructor de la causa considera "difícil de imaginar" que la propia Aguirre no conociese la contabilidad en b que llevaba "quien fuese su mano derecha y gerente del PPCM, lo que, sensu contrario, la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas", según consta en uno de los autos de imputación.

Contratación y pagos

Este viernes, Aguirre tendrá que despejar las dudas del juez y explicar en la Audiencia Nacional su gestión y la de Gutiérrez, el hombre que este mismo jueves ha sido señalado por su entorno más cercano. Según Ignacio González, todo lo relativo a la contratación y a los pagos lo llevaba el entonces tesorero. "Beltrán controlaba el dinero", ha asegurado en sede judicial. Y de acuerdo ha lo dicho por Ongil, la propia Aguirre dijo que la gestión de fondos era competencia de Gutiérrez. "Beltrán se encargaba de todo", ha afirmado.

Gutiérrez fue patrono de Fundescam, la fundación de la Comunidad de Madrid que según las pesquisas se utilizó para desviar fondos al partido en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y en los comicios generales de 2008. Era uno de los titulares de las cuentas y quien contabilizaba los ingresos y los gastos, de acuerdo a las investigaciones.

En marzo de 2017, Gutiérrez fue señalado por el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco durante un interrogatorio a Óscar Sánchez Moyano, administrador de una de las que habría usado la formación conservadora para superar tres millones de euros el gasto electoral permitido. "Ha hecho facturas falsas para enmascarar gastos electorales reales [...] y en connivencia con ciertas personas del PP de la Comunidad de Madrid", especificó Velasco, que aludió específicamente aGutiérrez.

La "idea" de Aguirre

Según el auto del juez, Aguirre fue quien "ideó" y ejerció un "control directo" sobre la trama Púnica. "La investigación arroja indicios racionales de la existencia de planes ilícitos dirigidos a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008", explica el magistrado.

Hasta ahora, Aguirre no ha comparecido en sede judicial por la pieza del caso Púnica en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Gutiérrez fue citado en 2018, pero decidió acogerse a su derecho a no declarar; y en la serie de interrogatorios anunciados en septiembre no fue convocado.