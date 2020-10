Aguado no descarta "una parada" para llegar a Navidad "con más garantías"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, propone que "tal vez sea necesario hacer una parada, un 'stop and go', como dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos" para llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000.

Según apunta en una entrevista en El País, "todos" tendrían que hacer este esfuerzo para conseguir llegar a diciembre "con más garantías". Si no, habrá más pacientes en camas UCI, "con la gripe, con más ingresos. No podrán venir turistas, habrá más restricciones, se perjudicará a los comerciantes, no habrá campaña de Navidad" y será "muy complicado levantar la mano para que las familias se reagrupen", ha advertido.

En cuanto a las medidas, Aguado rechaza abrir los locales de ocio hasta la 1 de la madrugada y prefiere "adaptar la estrategia en base a cómo vayan los acontecimientos". Sobre este mismo asunto ha apuntado que la explicación que les ha dado Sanidad para esa ampliación de horas pasa por no prolongar las reuniones trasladándolas a las viviendas. "Para que no se lleve la fiesta a casa. Los contagios se producen fundamentalmente en casas porque pensamos que nuestro entorno no nos puede contagiar", ha indicado el vicepresidente regional.

"Hay que apostar por medidas contundentes"

Confía en que desde la semana próxima, cuando podría levantarse el estado de alarma, cuenten con una orden de carácter autonómico.

"No vamos a poder acabar con las restricciones y tenemos que seguir con ellas. Tenemos que llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000. Ese es el reto, ambicioso, pero si somos capaces de llegar a esos niveles habremos salvado la campaña de Navidad y la salud. Hay que apostar por medidas contundentes que hagan bajar de manera drástica la curva", ha insistido.

"Lo primero que tenemos que entender es que la división entre administraciones causa muertes. La unión salva vidas. Tenemos que dejar de lado la crispación. Los políticos tenemos que marcarnos unos objetivos políticos. Yo lo pongo: 25 casos por cada 100.000. Luego los expertos nos dirán cómo alcanzarlos. Yo no soy médico, ni experto. Tienen que ser ellos", ha señalado el vicepresidente.

"Somos socios de Gobierno, no súbditos de nadie"

Sobre distintas medidas implementadas por el Gobierno regional, Aguado ha recordado que es un Ejecutivo de coalición en el que el PP es mayoritario. "Nosotros somos socios de gobierno, no súbditos de nadie", ha lanzado.

"Aquí el PP tiene la mayoría. Si las cosas hubieran sido al revés, las cosas habrían sido distintas pero la realidad es esta. Somos socios de gobierno, no somos un ejército", ha remachado.