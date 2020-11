Aguado, sobre cerrar Madrid solo en los puentes: "Es un parche en el casco de un barco que se está hundiendo"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a insistir en la necesidad de aplicar medidas más restrictivas para frenar la expansión del coronavirus y considera que cerrar la región solo durante los puentes, como ha decidido la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "es un parche en el casco de un barco que se está hundiendo". A su vez, Aguado pide "un plan de acción urgente coordinado a nivel estatal e implementado en la Comunidad de Madrid".

En una entrevista que publica este domingo El Mundo, el dirigente de Ciudadanos pide tomarse "en serio" la pandemia y destaca las declaraciones de Angela Merkel y Emmanuel Macron sobre la gravedad de esta segunda ola: "Es una advertencia". "Necesitamos un cierto sentido de Estado y de la urgencia a la hora de tomar medidas que no se está produciendo. En la primera oleada murieron 50.000 compatriotas y si las cosas no se corrigen pueden morir otros 50.000. Por eso me enerva el que no estemos todos centrados en resolver la situación", señala antes de pedir medidas "contundentes" para salvar la Navidad.

"Este caos político está matando personas"

En este mismo sentido, Aguado carga contra la "irresponsabilidad" de PP y PSOE por "trasladar sus luchas partidistas a los gobiernos" y les acusa de trasladar a la opinión pública "un caos político y una incertidumbre que es inaceptable". "Este caos político está matando personas", asegura el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Preguntado sobre si culpará a la presidenta regional en el caso de que la situación sanitaria de Madrid no mejore en Navidad, Aguado señala que no tiene "ninguna pelea" con Ayuso y remarca que es su socia de gobierno. "En España en los últimos siete días han fallecido 760 personas. Solamente en Madrid han muerto 161 personas. No podemos permitirnos el politiqueo", añade.

"No somos súbditos del PP"

Sobre si cree que los consejeros del PP del Gobierno pueden entender que su discrepancia con Ayuso en algunas decisiones es desleal, responde que "algunos confunden lealtad con sumisión y añoran épocas en las que tenían mayoría absoluta". "Y este Gobierno es un Gobierno de coalición formado a partes iguales por miembros del PP y de Cs. Somos socios de Gobierno, no somos súbditos del PP". "Yo soy leal a los ciudadanos que me han puesto aquí. Voy a defender alto y claro lo que opino, le guste más o menos a quien sea", zanja.

Sobre el futuro del ejecutivo madrileño, Aguado descarta elecciones anticipadas y una moción de censura y admite que le gustaría agotar la legislatura y que se cumplieran los acuerdos firmados. "Voy a intentarlo y me consta que la presidenta también. Por mucho ruido que quieran meter algunos yo creo que éste es un Gobierno sólido y fuerte", remarca.