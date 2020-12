El colapso de la administración bloquea la obtención del certificado digital

Conseguir el certificado digital se ha vuelto imposible en diversos puntos de España. El colapso de la Administración General del Estado está bloqueando la obtención de este archivo virtual, ideado para agilizar los trámites de la maraña burocrática e imprescindible para ciertos procedimientos. El aluvión de expedientes para conseguir ayudas económicas por la pandemia, sumado a otras circunstancias que están paralizando la actividad administrativa, ha reducido la reducido el número de citas disponibles en las oficinas públicas, y para el certificado digital simplemente no hay, según ha podido confirmar Vozpópuli.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), responsable de la expedición de estos certificados, recuerda que la tramitación final no depende de esta institución, sino de la Agencia Tributaria. Si bien la solicitud inicial del certificado digital depende directa y exclusivamente de la FNMT, el paso para acreditar la identidad del solicitante corresponde a otras oficinas: las de la Agencia Tributaria, las de la Tesorería General de la Seguridad Social y otras dependencias del Gobierno, como ministerios.

La FNMT ofrece a los usuarios un mapa en el que se recogen concretamente las oficinas en las que es posible realizar la acreditación de la identidad del solicitante para obtener o renovar el certificado digital. Sin embargo, conseguir una cita previa en estos puntos resulta imposible en ciudades como Madrid y lo mismo ocurre en otros municipios de la región.

Sin citas para el certificado digital

En el caso de la capital, y a diferencia de otras localidades, el Ayuntamiento no se ocupa de este trámite. Ninguna de las oficinas la Agencia Tributaria habilitadas para tal fin dispone de citas para acreditar la identidad del solicitante del certificado digital. Tampoco las del Instituto Nacional de la Seguridad Social ni las de otras dependencias gubernamentales, como el Ministerio de Administraciones Públicas. "Lo sentimos no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado", advierte un mensaje que se repite día tras día en las páginas habitadas para conseguir la cita previa.

Este diario ha intentado sin éxito contactar con el gabinete de prensa de la FNMT, así como con la central de dirección. Desde el departamento de atención al usuario advierten con la mejor voluntad a quienes llaman de que no pueden ayudar a realizar este trámite y remiten a Hacienda: "No tenemos potestad, no podemos ayudarle, de eso se encargan las oficinas de la Agencia Tributaria". Consultado por este periódico, el Ministerio que dirige María Jesús Montero no ofrece explicaciones al respecto. Se da la circunstancia de que este año Hacienda ha recortado el servicio para pedir cita por "ajustes presupuestarios".

Ante este colapso administrativo, la FNMT se limita a informar de que "hay que ir llamando a las oficinas habilitadas" para conseguir una cita que no existe

Ante este colapso administrativo, la FNMT se limita a informar de que "hay que ir llamando a las oficinas habilitadas" para conseguir una cita que no existe: "Hay que intentarlo en una en la que se pueda, aunque no sea del mismo municipio o región". Los técnicos de la FNMT que atienden las consultas relacionadas con este tema aconsejan a los usuarios afectados que adquieran un lector de tarjetas compatible con el DNI electrónico: "En Internet los hay muy baratos, por 6 o 7 euros... Suena muy engorroso, pero es mucho más sencillo".

El Ministerio de Seguridad Social sí reconoce que ahora mismo "el número de citas es limitado, como ha pasado en todos los sitios". Ciertamente, la ausencia de citas previas también se ha producido para la solicitud del Impuesto Mínimo Vital, ERE o ERTE. "A veces hay contagios y hay que cerrar oficinas... Es el pan nuestro de cada día", apuntan fuentes de prensa del gabinete que dirige José Luis Escrivá, que insisten en que, dadas las circunstancias excepcionales por la pandemia, se han "puesto en marche citas telefónicas y se han habilitado trámites sin necesidad de certificado digital, por medio de otras vías para poder atender las peticiones de la forma más segura".

Multitud de afectados

Multitud de usuarios han manifestado su malestar en las redes sociales por el laberinto burocrático sin salida en el que se encuentran, con las consecuencias que genera. "Esta situación nos deja sin posibilidad de realizar gestiones de nuestra asociación. Necesitamos una cita. Urge", lamenta una organización sin ánimo de lucro que comparte su casuística otras muchas personas.

Necesitamos gestionar el certificado digital, por vencimiento del anterior, y no es posible obtener cita previa con ustedes. Esta situación nos deja sin posibilidad de realizar gestiones de nuestra asociación. Necesitamos una cita. Urge. — creandociudadaniaorg (@creandociudadan) December 9, 2020

Que nos hayan dado tres (3) días para poder entregar unos documentos para que no vayamos a hacer los exámenes presenciales por vivir a más de 150 km, que me pidan el certificado digital, COSA QUE NO TENGO y que no me den cita en ningún lado hasta la semana que viene. — La Chabely (@Caarmen26) December 16, 2020

Llevo intentando coger cita para el certificado digital una semana, y nada tío es imposible — ❄PALE AURA (@Rainb0wGravity) December 18, 2020

Pero si no hay forma humana de poder tener cita para acreditar la identidad. Ni en la AEAT, ni en SS. En toda la Comunidad de Madrid desde el mes de Noviembre. Es una vergüenza y mientras seguís con el engaño de poder hacer cosas con el certificado digital. Sopa boba — Distopía Española (@CESARRA68399154) December 15, 2020

@gascon_catalan estimado director. Usted ve adecuado que en toda Madrid provincia sea imposible ahora mismo conseguir una cita para acreditación del certificado digital de persona jurídica que ustedes mismos se arrogaron toda la autoridad? Ni en diciembre, ni en enero; — Joaquin Diego Pérez (@jqdgperez) December 19, 2020