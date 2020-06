Absueltos los 34 acusados de las basuras de Orihuela, incluidos dos alcaldes de PP

La Audiencia de Alicante ha absuelto a los 34 acusados de la presunta trama de corrupción empresarial en torno a la contrata de basuras de Orihuela (caso Brugal), entre ellos los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, y el empresario Ángel Fenoll.

Se trata del origen del denominado caso Brugal, que desembocó en una veintena de piezas separadas en toda la provincia de Alicante, y el juicio se desarrolló durante cerca de diez meses durante 2019.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular José Manuel Medina.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal ha considerado que las pruebas que abrieron el proceso, las grabaciones aportadas por el principal acusado, el industrial Ángel Fenoll, fueron realizadas de manera ilegítima y vulneran los derechos fundamentales de los acusados.

El fallo judicial ha dictaminado que "los vídeos y audios aportados" por Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción "no se efectuaron con el consentimiento de los intervinientes, sino de forma subrepticia".

También ha señalado el auto que las grabaciones deberían haber estado sujetas "a los requisitos de la autenticidad e integridad, cuya comprobación exige la entrega del aparato de grabación utilizado con el soporte de los datos original, no manipulado, lo que no ha acontecido en el supuesto que nos ocupa".

"Ni se ha entregado el equipo de grabación ni el soporte original de los datos que permita descartar la manipulación de los archivos", indica.

Sin garantías de sellado

El tribunal ha considerado probada la "falta de las resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto este proceso y de la documentación en que se sustentan", así como "de garantías de sellado en el volcado obrante en los soportes existentes en este proceso judicial".

Sostiene "la ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas documentales, testificales, y de otra índole que directa o indirectamente se derivaron de las mismas".

La sentencia indica que, de esta forma, se ha "infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones" y también "a un proceso con todas las garantías".

"Todo lo cual", ha continuado el fallo del tribunal, "deriva en la inexistencia de prueba de cargo enervadora del derecho fundamental a la presunción de inocencia de todos los acusados". Y, por tanto, el tribunal ha dictado "un pronunciamiento absolutorio".

Así, y tras más de diez meses de juicio celebrado entre febrero y diciembre de 2019, todos los encausados quedan absueltos por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, entre ellos los exalcaldes del PP José Manuel Medina y Mónica Lorente, y el industrial Ángel Fenoll.

El fallo no ha sido desvelado en lectura pública por la situación de crisis sanitaria, y está siendo comunicado de forma presencial e individualizada a cada una de las partes personadas, un trámite que se prolongará durante varias horas.

De las 34 personas que se han enjuiciado en esta rama inicial del Brugal, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos como los referidos exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la fiscalía pedía 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora Lorente, ocho años por fraude, y para Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.