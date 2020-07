Los abogados de Podemos avisaron de que el partido quería "montar una película" con el 'caso Dina'

La abogada de Podemos en el caso Tándem, Marta Flor, avisó a principios de 2019 a José Manuel Calvente, coordinador del equipo legal de la formación morada, que Pablo Iglesias pretendía utilizar políticamente el presunto robo del teléfono móvil de su exasistente en Bruselas, Dina Bousselham. "Oye, José Manuel, en el partido quieren montar la película del robo del móvil de Dina", le trasladó.

"Yo ya os dije que no lo veo, no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico y están locos", respondió Calvente en conversación telefónica con Flor que publica este domingo el diario El Mundo. "Mi función es que la estrategia legal del partido tenga coherencia y base jurídica y aquí se ha construido un relato interesado y tendencioso que no tiene ni pies ni cabeza", sentenció sobre la intención de la formación de atribuir a las cloacas del Estado el presunto robo del móvil de Bousselham.

Calvente, que fue despedido de Podemos el pasado mes de diciembre, explica en la conversación que el entorno de Dina ya les había dicho "que ella había enviado a otras personas del partido lo que ha salido publicado", en relación a diversos pantallazos de diversos chats en los que Iglesias decía cosas como que "azotaría hasta que sangrase" a la presentadora Mariló Montero.

La Policía había encontrado en casa del excomisario José Manuel Villerejo una copia del terminal, por lo que la dirección del partido morado quiso trazar una estrategia que presentar cuando el asunto trascendiera a la opinión pública. "Que Villarejo tenga una copia no es indicio de nada para sostener que ordenó el robo. Es como si a un individuo que se le incauta un kilo de cocaína se le acusa por ello de ser el productor de la droga", argumentó el experto jurídico de Podemos.

Asimismo, concluyó que Iglesias también podría ser acusado de delito si consideraban que "el mero hecho de tener una copia" lo era. El líder morado retuvo en su poder la tarjeta de memoria del terminal durante meses. "No os olvidéis de que Iglesias también tuvo una copia y al final os podéis pillar", dijo Calvente.

"El partido se ha dado cuenta de que el caso Tándem es la gallina de los huevos de oro para montar una causa general contra el Estado. Van a decir que hubo una operación de las cloacas del Estado y ahí pueden meter a todo el mundo: la pata política, la financiera y la mediática", prosiguió tras recopilar argumentos en contra de la teoría de la sustracción del terminal.