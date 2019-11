El escrito sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras emitido por el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) perjudica al exvicepresidente de la Generalitat y beneficia al fugado Carles Puigdemont. Al líder de ERC le dice que los jueces europeos tienen poco que decir sobre su caso al existir ya una condena firme contra él. Ese mismo motivo da vida al expresidente huido al que además respalda en su tesis de que no era necesario desplazarse a España a jurar la Constitución para ser europarlamentario.

Los 27 folios firmados por el jurista polaco Maciej Szpunar son importantes pero no definitivos. La última palabra la tendrá el propio TJUE. Un portavoz del organismo europeo indica a Vozpópulique en los casos importantes es más fácil que el tribunal falle en sentido contrario al abogado general. El plazo que se abre ahora hasta la sentencia suele durar entre tres y cuatro meses, pero las mismas fuentes recuerdan que todo lo relativo a esta cuestión se está tramitando muy rápido.

Los jueces que deberán estudiar el caso tienen desde este martes una serie de argumentos a favor de que Junqueras era inmune desde que fue elegido en las urnas y sus resultados proclamados oficialmente. En este sentido, Puigdemont lo seguiría siendo, así como Antoni Comín, exconseller fugado junto a él en Bélgica y elegido en las pasadas elecciones europeas de mayo. “La proclamación de los resultados es el acto que pone fin al proceso electoral y que es constitutivo de la adquisición de los mandatos por las personas electas”, dice el abogado general.

No puede ser un requisito

Añade que “todas las formalidades posteriores a ese acto sólo tienen carácter declarativo y no pueden ser un requisito para la adquisición del mandato”, es decir, la condición de europarlamentario. El escrito reduce por tanto a una mera “formalidad” el acto de tener que jurar la Carta Magna en persona para recoger su acta en Madrid. Las autoridades españolas defendían esa postura porque así lo decía un informe encargado ad hoc por el expresidente de la Eurocámara Antonio Tajani.

Puigdemont no solo se jactaba entonces de que no tendría que pisar Madrid para eso, sino que la inmunidad le permitiría regresar sin riesgo a ser detenido. Ahora tiene razones renovadas para creerlo. El abogado general del TJUE cita una sentencia del Tribunal Constitucional español para defender que el hecho de no jurar la Carta Magna “no priva de la condición de diputado o senador para la que no hay otro título que la elección popular”. “Pues bien, si ello es así para los diputado y senadores españoles, no veo que pueda ser de otro modo para los diputados al Parlamento” (europeo), concluye.

Pese a todo, Junqueras no sale especialmente favorecido. El abogado general dedica 13 apartados de su escrito a analizar cómo afecta en este caso la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó el pasado 14 de octubre a 13 años de cárcel por sedición y malversación. El abogado de Junqueras pidió al Tribunal Supremo que elevase esta cuestión prejudicial ante el TJUE después de que se le negase un permiso de salida de la cárcel para hacer los trámites de recoger su acta de eurodiputado.

"Dudas sobre la competencia"

No lo planteó, por tanto, en relación a la causa por la que se le estaba juzgando, sino por ese hecho concreto. Ahora el jurista polaco dice que en la medida en que su condena conlleva inhabilitación absoluta para cargo público no ve “sentido alguno a examinar si procedía concederle el permiso de que se trata, pues su eventual promesa o juramento sería, en todo caso, inoperante”. “Por ello, albergo dudas sobre la competencia del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones prejudiciales en este asunto”, zanja.

La partida judicial sigue en cambio para Puigdemont. Su gabinete jurídico informa a este periódico de que usarán este escrito en todos los litigios que mantienen abiertos. De entrada, la propia Justicia belga tiene fijada el día 16 de diciembre una vista en la que sus abogados van a defender que ya tiene inmunidad y por tanto no puede estar sujeto a un proceso penal como la euroorden.

Las conclusiones del TJUE también tendrán incidencia en la Justicia española. Puigdemont tiene presentadas tres demandas por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. También se ha solicitado suspender la orden de detención dictada de nuevo hace días por el juez instructor del procés,Pablo Llarena. Asimismo, presentaron un recurso de reforma -ante el propio juez- contra el auto dictado hace días en el que motivaba su petición de detención y entrega.

Respuesta del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez se pronunció este martes al respecto de este escrito del abogado general del TJUE. Recuerda que son conclusiones no vinculantes y que hay que esperar la sentencia definitiva. Apela a que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo dieron la razón a los intereses españoles. Sostiene que la jurisprudencia anterior del TJUE es favorable a la posición de España y hacen hincapié en la posible incompetencia del tribunal para entender de este caso tras la sentencia. “No afecta a la sentencia de 14 de octubre del Tribunal Supremo”, dicen.

Fuentes del organismo europeo explican a Vozpópuli que es difícil fijar el porcentaje de sentencias que han ido en sintonía con la opinión del abogado general. Ha habido un total de 180 a lo largo de la historia. Algunas llegan a la misma conclusión, pero con razonamientos distintos. Otras causas prejudiciales como la que afecta a Junqueras incluyen varias preguntas y en algunas se atiende el criterio del abogado general y en otros no.