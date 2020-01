El abogado de Podemos en el 'caso Ausbanc': "Si es cierto que la denuncia fue de Villarejo, podría contaminar el juicio"

Corría abril de 2016 cuando el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ingresó en prisión en el marco de una investigación por extorsión, fraude y organización criminal. Este miércoles, Luis Pineda y otros diez acusados se sentarán en el banquillo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Se prevén una veintena de sesiones que se alargarán hasta mediados de abril, aunque desde la defensa ya han avisado de que pedirán la suspensión. Alegarán que en una de las piezas del caso Tándem se investigan presuntos encargos del BBVA al comisario José Manuel Villarejo para espiar al principal acusado en este juicio. Desde la acusación popular ejercida por Podemos consideran "evidente" la petición de Pineda. El abogado Alejandro Gámez explica a Vozpópuli que "si es cierto lo que se sospecha -que la denuncia anónima original fue hecha por Villarejo contratado por BBVA-, podría contaminar al resto del procedimiento".

La pieza sobre los supuestos negocios entre el comisario y la entidad financiera -que permanece bajo secreto de sumario- se abrió en diciembre de 2019, dos años después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara su escrito de acusación definitivo contra los once acusados. El fiscal José Perals pide 118 años y cinco meses de prisión para Pineda por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales.

Entre el resto de procesados se encuentran también la esposa del presidente de Ausbanc, María Teresa Cuadrado, quien se enfrenta a 21 años y 11 meses de prisión; el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien afronta 24 años y 10 meses de cárcel; y Viriginia López Negrete, la abogada que acusó a la infanta en el caso Nóos, para quien la Fiscalía pide 11 años y 11 meses de prisión. Todos ellos han sido acusados de integrar una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a los bancos.

El letrado que representa a Podemos en esta causa coincide con la Fiscalía, que asegura en su escrito de acusación que Pineda estuvo al frente de una asociación de consumidores para "presionar a las entidades financieras y mercantiles en busca de financiación, lo que enmascaraba bajo los denominados convenios publicitarios a cambio de proporcionar una publicidad favorable en las revistas de la asociación".

¿Qué fue lo que pasó en Ausbanc?

Desde nuestro punto de vista, Ausbanc y Manos Limpias son una organización criminal que ha abusado de su posición o se ha disfrazado de asociación de consumidores para estafar a sus propios socios, a los propios ciudadanos -a través del beneficio de subvenciones y beneficios legales y públicos de dicha condición- y también a los propios afectados de las operaciones bancarias. Son una organización criminal porque sacan un dinero por eso y un status quo con entidades bancarias para favorecer o perjudicar a algunas en función del dinero que les ingresaran estas entidades.

¿Los bancos no fueron extorsionados?

Las entidades bancarias, entendemos, no fueron extorsionadas. Llegaron a acuerdos para disfrazar su propia reputación porque Ausbanc podía poner bien o mal a una entidad bancaria. Los bancos consiguieron ahorrar porque en las demandas colectivas por cláusulas abusivas de operaciones bancarias Ausbanc decidía qué afectados entraban. Según la difusión que la asociación quisiera dar a una sentencia, entraban más o menos afectados. También ganaban dinero porque muchas veces ni siquiera llegaban a sentencia; llegaban a un acuerdo extrajudicial en la que gran parte de la indemnización se disfrazaba como acuerdos y convenios de colaboración, con lo cual tampoco llegaba a los afectados.

Las entidades bancarias, entendemos, no fueron extorsionadas. Llegaban a acuerdos con Ausbanc

Una tercera vía para el beneficio para las entidades era que -al llegarse a un acuerdo con las entidades- no se replicaban estas demandas contra otras entidades bancarias del mismo grupo que también utilizaban esas cláusulas abusivas, con lo cual se contenía el daño solo en un banco.

¿No consideran que hubo bancos que realmente fueron víctimas?

Sí. Sí hubo víctimas. RCI Bank creemos que fue víctima. Hay bancos, sobre todo los más pequeñitos, que creemos que se vieron afectados. Hay solicitudes de colaboración de Ausbanc que estas entidades sí que lo podían entender como una amenaza. ¿Qué capacidad real tenía Ausbanc para extorsionar al BBVA? Podían hablar mal de BBVA. Eso está claro. Pero BBVA también tenía su capacidad para contrarrestar dicha información. BBVA podía haber ido penalmente contra Ausbanc y nunca lo hizo.

Son una organización criminal que se ha disfrazado de asociación de consumidores para estafar

¿Por qué Podemos ejerce la acusación popular en esta causa?

Entendíamos que Ausbanc y Manos Limpias estaban muy relacionados con las cloacas del Estado. Luego se ha demostrado que hay relaciones.

En el caso Villarejo se investiga si el comisario investigó por encargo de BBVA a Luis Pineda. ¿Cree que esto podría invalidar la causa, tal y como alega el propio presidente de Ausbanc?

Creo que es evidente que hay una relación clara. Hay una parte de los acusados del caso Ausbanc que ha presentado un informe pericial del BBVA donde se aportan facturas por investigaciones hechas por empresas de Villarejo. Es decir, es evidente de Villarejo ha trabajado para el BBVA. Por otro lado, ha sido aceptada la personación de Luis Pineda como perjudicado en la pieza separada del BBVA [que se instruye en el caso Villarejo].

Si es cierto lo que se sospecha -que la denuncia anónima original fue hecha por Villarejo contratado por BBVA- podría contaminar el procedimiento

¿Hasta qué punto esa relación va a condicionar el caso Ausbanc? Pues no lo podemos saber con certeza hasta que no se abra el secreto de la pieza de BBVA. Pero es evidente que la defensa de Ausbanc va a pedir la nulidad de todo porque si es cierto lo que se sospecha -que la denuncia anónima original fue hecha por Villarejo contratado por BBVA- es verdad que podría contaminar al resto del procedimiento. Hay una base. Yo no sé si es verdad o no, pero existe esa base.

Pineda ha anunciado que defenderá que hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional para evitar que se realice el juicio. ¿Existe la posibilidad de que solo se celebre la sesión de cuestiones previas?

Nosotros vamos a defender que hay posibilidad de rectificar todo esto una vez acabado el juicio. Si luego hay que revisar la sentencia a través de los recursos extraordinarios pertinentes, pues que se revise.

¿Hasta qué punto la relación BBVA-Villarejo va a condicionar el caso Ausbanc? No lo podemos saber con certeza hasta que no se abra el secreto de la pieza de BBVA

¿Y si se levanta el secreto de sumario de la pieza del BBVA en marzo, a la mitad del juicio, qué pasa?

Ahí sí que creo que se tendría que suspender la vista para tener acceso al contenido de esa pieza. Y si esa pieza afecta de alguna manera, la sala tendría que volver a razonar si continúa el juicio o lo suspende; eso en caso de que haya información relevante en la pieza.

¿Desde Podemos tienen alguna duda de la instrucción? Pineda ha puesto bajo sospecha la denuncia anónima y el informe policial con los que se inició la causa.

No lo podemos afirmar. Pero ciertamente hay un elemento extraño que es el hecho mismo de que se abriera una investigación en función de una denuncia anónima que no aporta ningún documento ni prueba adicional. Eso ya procesalmente… El 90% de las denuncias que no aportan ninguna prueba adicional además de la propia denuncia no son aceptadas. Debe haber una mínima prueba. Y no solo es que se presentó eso es que la celeridad con la que se tramitó la investigación policial no es habitual. Y teniendo en cuenta cómo sabemos ya que funcionan las cloacas del Estado. No tenemos por qué extrañarnos de que sí haya podido haber anomalías.

¿Cree que la retirada de BBVA como acusación particular perjudica la causa contra Pineda?

No. Creo que eso afecta a la legitimidad de BBVA. Pero la Fiscalía va a seguir acusando en los mismos términos y el resto de acusaciones también.

¿Podemos piensa llevar el caso a los juzgados de lo civil para recuperar el dinero de los exsocios de Ausbanc?

No. Nosotros en el área civil no estaríamos legitimados. Eso serán las asociaciones que representen a los afectados o los propios afectados.