El abogado de Falciani espera que el informático "no sea una moneda de cambio" por Rovira o Gabriel

El abogado del ingeniero informático Hervé Falciani, Manuel Ollé, ha dicho al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que espera que su defendido "no sea una moneda de cambio" por Marta Rovira o Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza y procesadas en la causa del proceso independentista en Cataluña por rebelión y desobediencia, respectivamente.

Según ha explicado Ollé a los medios de comunicación tras la vista, esto es lo que ha expuesto ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 después de pronunciar sus argumentos jurídicos en contra de la extradición, la cual ya fue rechazada por la misma Audiencia Nacional en el año 2013.

"Cuando me ha tocado informar, después de realizar todos los argumentos jurídicos sí he dicho que no quería pensar que, de acuerdo a lo que habíamos leído esta mañana en los medios de comunicación, fuera una moneda de cambio desde el punto de vista político", ha indicado.

Despista a la prensa

Tras la vista, el abogado se ha desplazado al edificio de los juzgados de la Audiencia Nacional, mientras que Falciani se ha quedado en el que se ubican las salas de declaraciones a la espera de la decisión judicial de si dejarle en libertad u ordenar el ingreso en prisión provisional. Después de que De Egea haya emitido el auto en el que acuerda libertad con medidas cautelares, Ollé ha vuelto al edificio de declaraciones, pero Falciani ya se había marchado tras conocer la decisión del juez.

A la pregunta de los medios de comunicación de dónde está Falciani, Ollé ha reconocido que no lo sabe. "Eso me gustaría saber a mí. Yo pensaba que estaba rodeado de magníficos periodistas y que no se les iba a escapar", ha bromeado, para añadir después que es algo "absolutamente natural" que su cliente se haya marchado enseguida tras conocer el auto.

Para el abogado, las medidas cautelares impuestas al ingeniero informático, quien no podrá salir de la localidad donde se ubica su domicilio hasta que el juez se pronuncie sobre la solicitud de extradición de Suiza, son "bastante drásticas", teniendo en cuenta sobre todo que los hechos por los que se pide la entrega del ingeniero informático "ya habían sido enjuiciados" y la Audiencia Nacional había decidido "no acceder a la extradición".

Por eso, Ollé ha dicho que Falciani está "sorprendido" de que Suiza haya emitido de nuevo una orden internacional de detención, pero ha asegurado que se encuentra "muy bien" y "como siempre a disposición de la justicia española".