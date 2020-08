La abogada de Podemos criticó a Iglesias por utilizarla en asuntos personales: "No es ético"

La abogada de Podemos Marta Flor Núñez, que ha representado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el caso Villarejo, criticó en enero de 2019 que el propio líder del partido y otros dirigentes la utilizaran a ella y a otros letrados de la formación morada para sus asuntos personales, según consta en un mensaje de enero de 2019, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

"No sé si yo también tendré que hablar con Gloria [Elizo], porque estoy empezando a quemarme por los asuntos personales. No me parece ético utilizarnos en cosas personales, como recursos del partido que somos. Y no me quiero quedar sin trabajo [...] pero empiezo a dejar de disfrutar", indica en el mensaje.

En esa fecha Gloria Elizo era la jefa del Equipo Legal de Podemos; y bajo su mando estaban todos los letrados responsables de las acusaciones populares que ejerce la formación morada en la Audiencia Nacional: el caso Pujol, Villarejo y Ausbanc, entre otras.

Despidos en Podemos

Núñez hizo esta confesión a sus compañeros del Equipo Legal, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, con los que compartía un chat de Telegram, porque en ese momento, en enero de 2019, en el seno del partido se rumoreaba que podría haber despidos si la formación de Iglesias sufría una debacle en las elecciones.

En sus mensajes, el entonces coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, se mostraba resignado ante un posible despido. "En el fondo creo que he hecho un buen trabajo en Legal y que algo quedará de mi experiencia y mi saber hacer. Solo espero que os sirvan mis consejos jurídicos", escribió.

Marta Flor Núñez, que entonces mantenía una buena relación con Calvente, mostró su malestar. "Estoy un poco afectada últimamente JM [José Manuel Calvente] con las mierdas de este trabajo y no sé muy bien qué decirte porque también me siento desilusionada y te entiendo mucho. Te agradezco todo lo que me has enseñado y ya dije el otro día delante de todos, no sé si lo oíste, que eras el mejor abogado que conocía y que te quería para Legal igual que a Mónica [Carmona]", contestó.

Según la juez de Madrid Rosa María Freire, a partir de febrero de 2019 las relaciones entre Núñez y Calvente cambiaron de forma radical. Hasta el punto que la letrada le denunció por acoso sexual. Sin embargo, la magistrada archivó la querella, al mismo tiempo que apuntó que la querella podría haber sido instrumentalizada por la dirección de Podemos para despedir a Calvente.

24 de enero

La conversación entre los tres abogados de Podemos tuvo lugar el 24 de enero a las 21.58 horas, y en la misma se apunta a una utilización presuntamente irregular de los recursos de la formación política. Según explican fuentes de Podemos a Vozpópuli, los abogados del partido han colaborado en varias ocasiones en los pleitos de los dirigentes del partido.

Las citadas fuentes relatan a este diario que Marta Flor Núñez ejerció de abogada en una querella que interpuso en 2015 Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra Pablo Iglesias, quien había llamado "corruptos y sinvergüezas" a los representantes del partido regionalista navarro en Telecinco. Esta querella acabó siendo archivada, por lo que UPN tuvo que abonar las costas.

También habría actuado en representación del vicepresidente segundo del Gobierno, siempre según las mismas fuentes, en una negociación que Iglesias y Montero se vieron obligados a llevar a cabo después de que el vendedor de una vivienda les reclamara una indemnización, ya que habían renunciado a una opción de compra de otro inmueble diferente al que acabaron adquiriendo en Galapagar (Madrid). Vozpópuli ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de los hechos de la letrada de Podemos Marta Flor Núñez.