"Prepararos para la boda": los mensajes de la abogada de Iglesias hablando del fiscal

El Juzgado de Instrucción 32 de Madrid analiza ya chats internos de Podemos que apuntan a que la abogada de Pablo Iglesias en el caso Dina pudo haber mantenido una relación con uno de los fiscales.

En concreto, Marta Flor Núñez envió un mensaje el 25 de abril de 2018 a compañeros de Podemos en el que al hablar de su relación con el fiscal Ignacio Stampa llega a decir: "Prepararos para la boda".

Sin embargo, días más tarde, la letrada reconoce haber exagerado sus vínculos con el fiscal: "No creo que haya una situación y menos que tenga que normalizarse, quizá he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es", escribe el 19 de junio de 2018 en un mensaje dirigido a su entonces jefa en el Departamento Legal de Podemos, Gloria Elizo, que pone de manifiesto que la actitud de Núñez había sido "confusa".

"Ha sido culpa mía"

"Por eso, ha sido culpa mía por describir esa situación", prosigue Marta Flor Núñez en otro mensaje posterior, que después explica a su jefa que no tiene ninguna objeción en que la interlocución de Podemos como acusación popular con la Fiscalía la lleve otro abogado.

En ese momento, Elizo responde con otro mensaje dirigido a la letrada, en el que reconoce que ella misma podía haber "malentendido la situación", que no tenía "trascendencia". "Todo lo contrario, lo hemos hablado siempre con normalidad y como si fuera más bien una situación anecdótica", completa la exjefa del Departamento Legal de Podemos.

La supuesta relación entre la abogada y el fiscal del caso Dina ha cobrado especial relevancia estos días porque la investigación judicial ha dado un vuelco tras retirar el juez a Pablo Iglesias la condición de "perjudicado" por el robo del móvil de una exasistente en Bruselas cuando era eurodiputado. Las últimas indagaciones apuntan a que Iglesias podría haber cometido un delito de daños informáticos si se comprueba que destruyó a propósito la tarjeta SIM de ese teléfono cuando la recibió de manos del editor de la revista Interviú.