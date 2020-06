Tribunales

Una juez analiza los vínculos de la abogada de Iglesias con un fiscal del 'caso Villarejo'

La letrada Marta Flor Núñez reconoció en un chat interno de Podemos que exageró su nexo con un representante del ministerio público: "No creo que haya una situación y menos que tenga que normalizarse, quizá he sido muy bocazas y he dado a entender lo que no es"