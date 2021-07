La Abogacía General del Estado ha salido en defensa de los miembros de la SEPI querellados en la causa por el rescate de Plus Ultra asegurando que el pago de 34 millones es "indispensable" para garantizar la viabilidad de la aerolínea. Los servicios jurídicos del Gobierno, que representan entre otros al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, aseguran que no tenían intereses particulares en el asunto y que dieron luz verde al desembolso de la ayuda millonaria siguiendo el criterio de los informes periciales.

Pese a sus alegaciones, la Abogacía no ha conseguido frenar la medida de calado que acaba de tomar la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de suspender cautelarmente la entrega de 34 millones de euros del total de 53 que integraban el rescate a esta aerolínea con nexos en Venezuela. Así se desprende de la última documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli en la que se estudia la petición formulada por las acusaciones (Vox y PP) acerca de dejar en el aire la entrega de esta parte de la ayuda.

La magistrada, que abrió diligencias por estos hechos el pasado mes de abril, avisa que no se puede vulnerar la decisión tomada y requiere además a la compañía para que acredite la necesidad de la entrega del préstamo. Los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez se han pronunciado sobre esta entrega de dinero defendiendo la decisión que tomó la SEPI. Según explican, ya se había desembolsado un préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros y faltaba otro de 34 con vencimiento a siete años.

"Importe estrictamente indispensable"

Según indica en su escrito remitido al juzgado, los miembros del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas siguieron "de forma rigurosa" el criterio técnico recogido tanto en los informes tanto de Deloitte como de la Abogacía General del Estado. "No hacían sino acordar un apoyo financiero de último recurso, a una empresa española, cuya viabilidad, tras el impacto sufrido por el Covid, depende de dicho apoyo cuantificado en el importe estrictamente indispensable para recuperar su situación precovid", explican.

La querella inicial, interpuesta por Manos Limpias, actuó en un principio contra todo el Consejo de Administración de la SEPI incidiendo en que la compañía registra números rojos desde su creación y acumula unas pérdidas de 10 millones de euros. Sin embargo, la Abogacía insiste en que Plus Ultra cumplió los requisitos para ser rescatada con dinero público y que el Consejo Gestor que dio luz verde a esta gestión "se acomodó estrictamente a la legalidad".

"El apoyo financiero debería desembolsarse en los términos aprobados para conseguir el fin perseguido de permitir la viabilidad de la mercantil solicitante, pues en caso contrario, no solo no se conseguiría el último fin perseguido (...) sino que además el desembolso ya realizado de 19 millones de euros se vería comprometido al peligrar la viabilidad de la empresa", sostiene el escrito firmado por Rosa María Seoane. La abogada del Estado que ha defendido al Gobierno en otras causas como el procés, el 8-M o a Patrimonio Nacional en la causa contra los Franco, añade que este desembolso total de 53 millones no produce "ningún quebranto" al fondo.