Abascal: "Que el PP apoye el confinamiento le convierte en cómplice de la ruina"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremete contra el PP por mostrarse abierto a apoyar un nuevo confinamiento domiciliario para frenar los contagios de covid-19. "Que el PP esté dispuesto a apoyar nuevos confinamientos domiciliarios le convierte en cómplice de la ruina", señala en una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo.

En opinión del líder de Vox, confinar de nuevo a los ciudadanos en sus domicilios supondría un hundimiento económico que España no se puede permitir. "Nosotros apostamos por más hospitales, más atención sanitaria y, por supuesto, por un 'no a los confinamientos'. No podemos permitirnos de ninguna manera que dentro de un año, en vez de un millón de parados nuevos, sean dos o tres", apunta.

Por otra parte, Abascal se muestra partidario de que la vacunación sea "libre" y se opone a "cualquier tipo de decisión totalitaria como la que implica la vacunación obligatoria". Preguntado por si él se pondrá el medicamento contra el coronavirus, responde que no cree que sea prioritario para él porque ya ha pasado la enfermedad.

Elecciones en Cataluña

Sobre el aplazamiento de las elecciones en Cataluña, del 14 de febrero al 30 de mayo, el presidente de Vox asegura que su partido "en absoluto" respalda el cambio de fecha. No podemos vivir en una situación permanente de excepcionalidad. Bastante tenemos con este estado de alarma perpetuo e inconstitucional", señala.

Algunas encuestas sitúan al partido de Abascal por encima del PP en los comicios catalanes. Sin embargo, el líder de Vox rechaza hacer cualquier valoración sobre el resultado esperado e insiste en que su formación no se está midiendo con el partido de Casado. "Quizá el PP si se está midiendo obsesivamente con nosotros. Nuestro enemigo es el Gobierno social delincuente, el separatismo y el terrorismo que hoy está en las instituciones y, especialmente, en las de Cataluña", señala.

En la misma línea, Abascal asegura que la condena a los presos del 'procés' ha sido "demasiado leve" y rechaza cualquier tipo de diálogo con los independentistas. "o vamos a ser cómplices de ningún tipo de compadreo con el separatismo", zanja en la entrevista.