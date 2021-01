Susana Díaz rechaza la tercera oferta de Ábalos para dejar pacíficamente el PSOE andaluz

Susana Díaz ha rechazado la tercera oferta de la dirección nacional del PSOE para abandonar pacíficamente el liderazgo del socialismo andaluz. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no ha convencido a Díaz para que imite a Miquel Iceta y renuncie al cargo en el próximo congreso regional.

"No ha pasado nada que no advirtiéramos antes", dicen fuentes del PSOE andaluz. "Susana va a dar la batalla hasta el final y la única forma de que renuncie por sí misma es que se vea tan acorralada y con tan pocas posibilidades que al final decida marcharse. Y si no, morirá con las botas puestas".

Ábalos y Díaz se entrevistaron el jueves en Sevilla. El encuentro fue casi una continuación del almuerzo que la expresidenta andaluza tuvo con el veterano alcalde de Dos Hermanas, Quico Toscano, para abordar el futuro del PSOE-A. Toscano forma parte del sector más proclive a la salida pactada de Díaz de la Secretaría General del partido. Junto a él hay otros dirigentes destacados del socialismo andaluz como Francisco Salazar, 'mano derecha' de Iván Redondo en el Gabinete de la Presidencia, y también Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Tercera oferta de Ferraz

Es la tercera vez que Ferraz ofrece a la secretaria general del PSOE andaluz una salida pacífica tras perder la Junta de Andalucía hace dos años. Previamente, el PSOE le propuso ir de número dos en las elecciones europeas del 2019 y después la presidencia del Senado. Díaz rechazó ambas.

"No parece que Ábalos le ofreciera algo tan concreto como las dos últimas ocasiones, pero está claro que si hay un acuerdo con Ferraz nadie le va a dejar tirada", explican estas fuentes. "Pero es que ella no quiere".

Díaz ha convocado una rueda de prensa el viernes para despejar cualquier duda sobre sus intenciones. La renuncia de Iceta para colocar a Salvador Illa como candidato del PSC en las elecciones catalanas ha espoleado a los sectores proclives a un pacto que evita unas primarias que se presumen fratricidas. Díaz ha ganado tiempo con la decisión de Pedro Sánchez de posponer el congreso federal del PSOE a la segunda quincena de octubre. Los congresos regionales, como el andaluz, no se celebrarán hasta final del 2021 o principios del 2022, que es año electoral en Andalucía.

"Esto no va de que se quite nadie ni que se impida que nadie se presente, sino al contrario, que los compañeros que se manifiestan digan quién va a ser su candidato o candidata y, cuando llegue el congreso, los militantes elegirán en libertad a la persona que entienden que tiene que encabezar la Secretaría General y la candidatura de la Junta", ha dicho Díaz.

Gómez de Celis abogó hace unos días por un pacto como el de Iceta en Andalucía. Díaz ha calificado las palabras del vicepresidente del Congreso de "desconcertantes". Y ha recordado que Iceta sigue siendo primer secretario del PSC con unos resultados electorales que no son los de Andalucía "donde yo me he presentado dos veces y ganamos a mucha distancia del resto de partidos".

La resistencia de Díaz aboca al PSOE andaluz a un largo año de enfrentamiento orgánico. La secretaria general se mira en el espejo de Guillermo Fernández Vara y se ve capaz de recuperar la Junta en 2022. Vara perdió Extremadura en 2011, pero recuperó el Ejecutivo regional cuatro años después.

Alternativas a Díaz

Los intentos por dar a Díaz una salida como la de Iceta conviven con la actividad pública de potenciales aspirantes como Felipe Sicilia. El diputado por Jaén acumula ya meses de trabajo y carretera por las agrupaciones explicando su proyecto y recabando apoyos. Sicilia ha tomado la delantera, pero no es la única opción.

La solución más “casera” es la que representa Juan Espadas. El alcalde de Sevilla no se ha cerrado la puerta a una candidatura, pero tampoco ha dado el paso abiertamente. Espadas está alineado con los que quieren cambio, pero se mueve con pies de plomo antes de posicionarse.

Para muchos dirigentes del socialismo andaluz el único problema de Espadas es que es el alcalde de Sevilla. Y esto, en Andalucía y por el tradicional pique entre provincias, es un problema.