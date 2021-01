Un alto cargo de Ábalos se querella contra el comisario que investiga a Villarejo

El director de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Fomento, Rubén Eladio López, acudió en diciembre a un Juzgado de Madrid a ratificar una extensa querella dirigida contra varios mandos policiales, entre ellos, el comisario Francisco Javier Migueláñez. Se trata del responsable de la Unidad de Asuntos Internos que dirige las investigaciones contra el excomisario Villarejo, informan a Vozpópuli fuentes jurídicas.

Este cargo de Fomento también es policía, concretamente inspector, pero se incorporó al Ministerio que dirige José Luis Ábalos a principios del año pasado. El pasado 7 de enero, con motivo del temporal de nieve Filomena, el ministro Ábalos difundió un tuit en su cuenta en el que se apreciaba a este alto cargo en varias fotografías explicando las labores de coordinación del Ministerio.

Rubén Eladio López estuvo destinado en Asuntos Internos donde también se significó por investigar las actividades de Villarejo de la mano del entonces responsable de esa Unidad, el comisario Marcelino Martín Blas. Ambos continuaron después sus pesquisas en torno al polémico mando a las órdenes de un juez de Madrid.

Siguiendo desde la Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis de @mitmagob la evolución de la #BorrascaFilomena.Su trabajo es fundamental para coordinar el amplio despliegue que hemos puesto en marcha en las infraestructuras del Estado para hacer frente al temporal. pic.twitter.com/OojZDJn6iG — José Luis Ábalos (@abalosmeco) January 7, 2021

Martín Blas había sido cesado de su cargo en 2015 tras enfrentarse a Villarejo y el juez de instrucción número 2 de Madrid les repescó a los dos para que siguieran llevando la investigación que afectaba al joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás. Villarejo se encuentra a la espera de juicio por grabar sin permiso una conversación en la que los dos policías hablaban con miembros del CNI sobre el joven. Por su parte, el polémico mando les acusó de haber manipulado un informe de la causa para vincularle con el investigado.

Ratificación ante el Juzgado

Rubén Eladio compareció hace unas semanas ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que dirige la magistrada Josefa Bustos. Ante ella relató haber sufrido presiones por parte de superiores policiales e incluso acoso laboral por haber investigado a Villarejo y confirmó su ofensiva judicial contra una larga lista de mandos y la propia Dirección General de la Policía Nacional.

Migueláñez figura entre la lista de querellados en poder del juzgado. Sustituyó a Martín Blas en Asuntos Internos. Rubén Eladio denuncia que cuando quiso volver a esa Unidad de la Policía como jefe de Grupo no le adjudicaron la plaza “pese a tratarse del candidato más cualificado por méritos de capacidad y antigüedad”. Dice que acabó cesado y eso le provocó pérdida de condiciones económicas y de promoción profesional.

Además de Migueláñez, la querella también va dirigida contra el propio Villarejo -en prisión provisional desde 2017- o a los ex directores adjuntos operativos, Florentino Villabona y Eugenio Pino. Este último ya está investigado en la Audiencia Nacional por los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas. También lo está otro mando policial al que Rubén Eladio López incluye en su querella como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien hacía las veces de jefe de gabinete de Eugenio Pino. Completan la lista periodistas, el propio pequeño Nicolás o la esposa de Villarejo, investigada también en varias piezas del caso Tándem.

Citación de Eugenio Pino

Según las fuentes consultadas por este periódico, de momento la juez tan solo ha accedido a citar en los próximos días a Pino en calidad de querellado, es decir, no como investigado. Sobre el resto de la querella, la magistrada ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid porque cree que buena parte de los hechos relatados por Rubén Eladio López ya fueron investigados en otros juzgados. Le pide al ministerio público que informe sobre qué se debe investigar y en qué sentido.

Rubén Eladio acusa a la cúpula policial de ese momento (2012-2016) de desacreditar su investigación y su profesionalidad. También incluye en ello a medios de comunicación y periodistas. Al pequeño Nicolás le acusa de denuncia falsa por decir que le coaccionó durante la investigación. Sobre Pino dice también que le filtró datos secretos a Villarejo sobre el caso Nicolay que acabaron en la prensa. Añade que el director adjunto y otros mandos policiales como Fuentes Gago convencieron al juez para que le apartase de la investigación.

Más de dos años de espera

Esta es una querella que lleva dando vueltas en los tribunales desde hace más de dos años. La presentó Rubén Eladio López en septiembre de 2018, cuando todavía ejercía en la Policía. Era tan extensa que la juez le pidió que concretara los hechos y dijese exactamente cuáles eran los perjuicios sufridos. Después inadmitió parte de la querella y otra la remitió al Juzgado que ya había investigado al pequeño Nicolás al entender que tenía relación con sus pesquisas.

Rubén Eladio López recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid contra esta decisión y le dio la razón, según un auto al que ha tenido acceso este periódico. Indicó a la juez que no basta con inhibirse, sino que debía comprobar qué partes de la querella ya han sido investigadas y cuáles no. Ese auto es de enero de 2019 y no ha sido hasta el mes pasado, casi dos años después, cuando se ha reactivado la causa.

El ritmo es tan lento que el propio Rubén Eladio López presentó un escrito quejándose, pero en este caso la Audiencia Provincial no le dio la razón. Según otro auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, los jueces alegaban que es importante no incurrir en duplicidades con otros juzgados y determinar bien qué se ha investigado previamente “lo que en una causa como la presente, se presenta como un objetivo difícil”.