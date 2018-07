Villar Mir falsificó un certificado médico para no declarar como imputado en Lezo

"Me acaba de llamar mi abogado y me pide que si puedes darme el certificado médico como habíamos comentado". La Cadena SER ha tenido acceso a unas conversaciones interceptadas judicialmente en el marco de la operación Lezo en las que se escucha al constructor Juan Miguel Villar Mir cómo pacta falsear un documento médico oficial para no acudir a declarar como imputado.

"Le he preguntado al abogado que conviene decir y él me dice que una cosa muy sencilla y que claro que tiene que estar mi nombre, y mi edad. Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que tú creas oportuna y que estoy sujeto a medicación y debo guardar reposo", dice Villar Mir al médico en una de las conversaciones interceptadas.

En las grabaciones, realizadas entre 3 y el 6 de enero, el empresario asegura que ha sido su abogado quien le ha instado a no acudir a la cita judicial. El 7 de enero, día en que el dueño de OHL estaba citado a declarar en la Audiencia Nacional, la abogada presentó un escrito en el que se pedía la suspensión de la diligencia prevista y aportó un certificado médico oficial.

El juzgado número 5 de Plaza Castilla, señala la Cadena SER, cerró la investigación que la Audiencia Nacional había emprendido contra Villar Mir por falsificar este certificado médico. "Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que existen pruebas de posibles delitos de falsedad en documento público y de estafa procesal. Por eso reprochan a Plaza Castilla que haya dado carpetazo a esta causa", añade el medio.

800.000 euros a Granados

La constructora OHL habría pagado entre 2012 y 2013 cerca de 800.000 euros a la sociedad Brusten PM, vinculada al exsenador Francisco Granados, al empresario Javier López Madrid y a un ex alto cargo de Esperanza Aguirre, Jesús Trabada, ha publicado este lunes El Mundo.

Los investigadores creen que Granados "pudo utilizar como caja fuerte de algunas de sus presuntas ganancias ilícitas" esta empresa de ingeniería.