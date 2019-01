Varios heridos tras un accidente en el tranvía de Barcelona

Un accidente en el travía de Barcelona ha dejado cuatro heridos a primera hora de la mañana de este miércoles. Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han informado de que el incidente se ha producido al final de la línea 4, en la estación de Sant Adrià de Besós.

Según las primeras informaciones, señala el cuerpo, se confirma que hay cuatro heridos y se han enviado cinco dotaciones de bomberos al lugar, así como otros equipos de emergencia, sanitarios y miembros de la Policía local.

Accident al Trambesòs (final línia T4, Estació Sant Adrià). Segons les primeres informacions hi hauria diverses persones ferides. Està tallada la catenària. 5 dotacions #bomberscat al lloc, juntament amb altres equips d'emergència, sanitaris i Policia Local

Según los bomberos, la conductora ha quedado atrapada en la cabina, pero ya ha sido rescatada y enviada al hospital en una ambulancia. Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Al parecer, según avanzan, no habría frenado al final del trayecto.

La conductora del comboi, que es trobava atrapada com a conseqüencia del xoc amb el final de la línia T4, ja està alliberada i serà traslladada amb ambulància. Hi ha 3 persones ferides més, que segons el primer diagnosi pateixen ferides lleus. Al tren ja no queden passatgers https://t.co/7wmZ4yMBVF