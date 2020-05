Valencia cancela definitivamente las Fallas de 2020

El Ayuntamiento de Valencia ha acordado con el mundo fallero cancelar las Fallas de 2020, que inicialmente se habían aplazando al mes de julio debido a la pandemia del coronavirus, y establecerá un plan específico de apoyo para este sector. Así lo ha anunciado el alcalde, Joan Ribó, en una rueda de prensa virtual, acompañado del concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, tras la reunión que han mantenido con diferentes sectores de la fiesta de las Fallas.El Ayuntamiento, que el 10 de marzo acordó aplazar las fallas a julio, tenía previsto decidir el 15 de junio si finalmente se celebraban estas fiestas, pero finalmente han acordado este miércoles que las fallas se celebren en marzo de 2021. "Hemos hecho lo posible e imposible por buscar alternativas y la conclusión a la que hemos llegado es que esta es la mejor opción", ha manifestado Ribó, quien ha afirmado que tal y como está la situación y la desescalada, en julio no se pueden realizar las celebraciones falleras. Esta decisión deberá ahora ser ratificada por una asamblea telemática de presidentes falleros, que empezará a las 19 horas de este miércoles y finalizará a la misma hora del viernes.Junto a las Fallas, también se suspende la Gran Feria de Julio, aunque se trabajará para buscar alternativas a los actos de esta celebración, así como para aquellos espectáculos pirotécnicos que no se pudieron celebrar en marzo.El concejal de Cultura Festiva ha avanzado que dentro del plan específico se propondrá a las comisiones falleras un plan de trabajo que aúne los ejercicios de 2021 y 2022, y condicionará las subvenciones del ayuntamiento a unos compromisos concretos con el fin de preservar el trabajo de los artistas falleros.Entienden que las comisiones falleras querrán plantar en 2021 la falla de 2020, y por ello, la intención del Ayuntamiento es establecer un plan para que se empiece a contratar ya la falla de 2022, pues, según Galiana, los artistas falleros no pueden permitirse "un año en blanco".

Dos nuevas fallas municipales para 2021

El Ayuntamiento quiere dar ejemplo en este sentido, y por ello, sacará a concurso la elaboración de dos nuevas fallas municipales para 2021, mientras se decide qué hacer con la infantil y lo que queda de la grande de este año, ya que parte de la falla se quemó en marzo, de madrugada y sin público.Desde el Ayuntamiento, se propondrá, además, que las actuales falleras mayores de Valencia continúen el mandato en 2021, y se reestructurá el presupuesto de la Concejalía de Cultura Festiva para "estar al lado del tejido empresarial y festivo que tanto está perdiendo" en esta crisis, ha asegurado Galiana.También se pedirán ayudas al Ministerio de Cultura, a la Generalitat e incluso a la Unión Europea, pues, según ha recordado Galiana, hemos de poner en valor que somos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y eso "se debe proteger".Sobre los monumentos que están almacenados en Feria Valencia, el alcalde ha dicho que pueden seguir ahí hasta que se tengan que plantar o hasta que los artistas falleros digan, y en los próximos días se analizará la situación de las comisiones que tuvieron que quemar sus monumentos.Sobre las pérdidas económicas del sector, los responsables del Ayuntamiento han explicado que se trabaja para establecer ayudas específicas para estos colectivos, aunque han recordado también que existen ayudas para pymes y autónomos a las que podrían acogerse.