El rector de la Universidad de Barcelona suspende las clases "por cuatro CDR encapuchados"

El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elías, ha suspendido las clases de la Facultad de Derecho este miércoles debido a la acción de piquetes. Ayer, los decanos de las facultades de Filosofía y de Geografía e Historia hacían lo propio e informaban en un comunicado que el acceso no era posible "por la presencia de piquetes de estudiantes".

Según denuncian algunos profesores que se disponían a acudir a clase con normalidad "el rector ha cedido por cuatro CDR encapuchados".

"Unos pocos encapuchados bloquean el acceso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Muchos estudiantes quieren entrar a las clases, pero los violentos lo impiden", denuncian desde la plataforma Universitaris per la convivència.

El bloqueo a los accesos de algunas facultades se cocinó la noche anterior y desde dentro de los centros. La Asamblea de Derecho y Políticas de la UB llamó a "combatir la represión" porque, en su opinión, "violencia es volver a la normalidad".

🚫 TANQUEM TOTS ELS ACCESOS. Avui no hi ha classe. Combatem la repressió: violència és tornar a la normalitat! 🔥➡ Aturem-ho tot. @Dret_UB atureu les classes ja! ✊ pic.twitter.com/oaQZ05Oms3

"El decanato y rectorado ante la coacción de cuatro encapuchados que bloquean la entrada decide suspender las clases todo el día. Espero que alguien indemnice los daños a los cientos de alumnos que han pagado transporte, matrícula, y han estudiado para venir a clase y evaluarse", denuncia Chantal Moll, profesora de Derecho Civil en la UB a la que han impedido dar clase este miércoles.

"Hoy la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona ha suspendido las clases por no saber gestionar el matonismo y el totalitarismo separatista", apuntan en la asociación de estudiantes constitucionalistas S'ha Acabat.

La suspensión de las clases por parte de la UB llega un día después de que el claustro de la institución reclamase la inmediata libertad de "las personas presas políticas injustamente condenadas o en prisión provisional" a través de un manifiesto.

Junto a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la UB expresa su apoyo a "movilizaciones cívicas y pacíficas" y rechazan "la represión y la violencia policial".

Los manifiestos de los campus barceloneses se unen al de la Universitat de Lleida (UdL), publicado el viernes en el mismo sentido.

Algunos docentes han estallado ante lo que consideran una falta de respeto a las diferentes opiniones que existen entre el profesorado. Es el caso del profesor de Historia Contemporánea Steven Forti. "No me representa, así de claro", ha manifestado mediante su cuenta de Twitter.

No me parece normal que el claustro de mi universidad, la UAB, donde soy profesor asociado, apruebe un manifiesto de este tipo. No me representa, así de claro. Y no respeta para nada las divergencias de posiciones sobre la crisis política que existen en la universidad. pic.twitter.com/y609VctH85