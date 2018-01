Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la investigación del 'caso Lezo' siguen la pista de contratos al empresario Joaquín Molpeceres por un valor de 138 millones de euros adjudicados durante diez años por la empresa pública Canal de Isabel II, cuyo presidente era Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama 'Lezo', según se desprende de la declaración del propio empresario propietario de las sociedades Licuas y Coarsa.

A preguntas de su abogado sobre el contenido del informe de la UCO sobre las actividades presuntamente ilegales de Molpeceres en el 'caso Lezo', el empresario reconoció que en los diez años estudiados por la UCO, las firmas Licuas y Coarsa fueron adjudicatarias de contratos del Canal de Isabel II por un valor de 138 millones.

Además, estas dos firmas, también implicadas en el 'caso Gürtel', se beneficiaron de contratos de la empresa madrileña del agua por entre 56 y 58 millones anuales, de los que 13 millones anuales procedían de los concursos públicos del Canal, tal y como reconoció el empresario en su declaración como imputado: "En los últimos 15 años nos hemos presentado a unos 200 concursos", se defendió Molpeceres, que trataba de restar importancia al peso de los contratos de la sociedad pública de la Comunidad de Madrid en la contabilidad de Licuas y Coarsa.

Sin embargo, la Fiscalía y la UCO consideran que las adjudicaciones podrían estar relacionadas con la presencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de Ignacio González, primero como presidente y después como presidente. Pero siempre como máximo responsable del Canal de Isabel II.

"¿A partir del año 2012 sabe usted si se incrementaron las adjudicaciones o el volumen de ingreso de Licuas que provenían del Canal de Isabel II?", preguntó la fiscal del caso 'Lezo', que completó su pregunta interesándose en si ese dato aportado por la UCO en su informe era o no cierto: "En el 2015 y 2016 tuvimos las menores adjudicaciones de toda la historia de trabajo con el Canal de Isabel II, 200.000 euros", contestó Molpeceres.

58 millones en 2014

Pero la fiscal retomó su interrogatorio preguntando al imputado sobre si en 2014, año en el que González ya era presidente del Gobierno madrileño, Licuas había facturado 58 millones del Canal, de los cuales 26 millones procedían del Canal Gestión, la empresa con la que la Comunidad de Madrid quería privatizar la gestión del agua: "Mi empresa ha facturado siempre 58 millones, era lo general", respondió el empresario, que aseguró que además del Canal de Isabel II también recibió adjudicaciones y obras de Ayuntamientos y otras empresas.

Precisamente, en el sumario del 'caso Gürtel', los informes policiales ponen de manifiesto que las dos firmas de Molpeceres, Licuas y Coarsa, recibieron entre 2002 y 2008 del Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP y considerado junto con Boadilla del Monte el epicentro de la trama liderada por Francisco Correa, contratos por un valor superior a los 43,7 millones de euros.

'Papeles de Bárcenas'

El nombre de Molpeceres también aparece como presunto donante de 60.000 euros en negro al PP en los denominados 'papeles de Bárcenas' en los que se refleja la presunta contabilidad B llevada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, también resultó mencionado en el juicio del 'caso Gürtel' como uno de los empresarios presuntamente favorecidos por el PP nacional.

En el juicio de la primera época del 'caso Gürtel', el exalcalde de Majadahonda (Madrid) y responsable de las campañas del PP madrileño en 1999 y 2003, Guillermo Ortega, declaró al tribunal que el entonces tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, le llamó para que "intentara echar una mano a las empresas Licuas y Coarsa, porque era gente que colaboraba con la casa".

En el interrogatorio, la fiscal también preguntó al imputado sobre la gestión realizada por el propio Ignacio González para que la Comunidad de Madrid cediera agua al campo de golf de Joaquín Molpeceres, en El Encín, en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, que durante su construcción fue regado con agua potable: "¿Llegó usted a reunirse con el director [del Imidra], en concreto con el señor Moreno Martín?".

¿Entonces esa reunión la consiguió gracias a la intervención que tuvo González?", preguntó la fiscal, a lo que el imputado contestó: "Sí, González me facilitó su teléfono. Le llamé y me dijo: ven a verme".

"Perfectamente", contestó Molpeceres que completó: "Y con mi gerente. Fue un fracaso, porque nos dijo que si no se lo mandaban no podía hacerlo", dijo el empresario, que dijo a la fiscal que él tenía intención de pagar el agua que necesitaba para su campo de golf. ¿Entonces esa reunión la consiguió gracias a la intervención que tuvo el señor González?", volvió a preguntar la fiscal, a lo que el imputado contestó: "Sí, el señor González me facilitó su teléfono. Le llamé y me dijo: ven a verme".

La fiscal preguntó entonces al empresario si también llegó a reunirse con el actual senador del PP Jaime González Taboada, hasta hace unos meses consejero de Medio Ambiente: ¿No le llegó a comentar el señor González algunas de las conversaciones, y que era el consejero de Medio Ambiente y a quién también podrían acceder?". "No", respondió de forma categórica Joaquín Molpeceres.