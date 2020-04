Turull, Forn y Rull saldrán de la cárcel esta semana para ir a trabajar.

Los exconsellers condenados por el 1-O Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull saldrán de la cárcel a lo largo de esta semana para reicorporarse a sus puestos de trabajo -en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario--, mientras que el exconseller Raül Romeva ha decidido no salir "para contribuir a contener más y mejor la pandemia".

Fuentes de JxCat han informado este martes de que Turull, Forn y Rull saldrán "porque no pueden hacer teletrabajo desde su casa, al no estar confinados en sus domicilios" y no contar con autorización para hacerlo desde la cárcel.

Romeva ha informado a través de Twitter de que no saldrá de la cárcel para ir a trabajar por decisión propia: "Hasta que la alerta sanitaria no cambie sustancialmente, no retomaré mi trabajo fuera de la cárcel".

Cuixart también dirigirá de forma presencial su empresa

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha explicado también que volverá a hacer uso a partir de este miércoles del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para dirigir de forma presencial su empresa, en su fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), que forma parte de la cadena de servicios esenciales durante la pandemia de coronavirus.

La Conselleria de Justicia de la Generalitat ha explicado este mismo martes que los presos en Cataluña clasificados con tercer grado y a los que se aplique el 100.2 para trabajar podrán salir de prisión para acudir a sus centros de trabajo si sus empleos pertenecen a sectores que han retomado su actividad.