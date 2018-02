El Tribunal Europeo declara válido el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado este martes que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sahara occidental ni a sus aguas occidentales y que por tanto es válido.

Los jueces europeos señalaron que "habida cuenta de que el territorio del Sahara occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sahara occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca".

La corte con sede en Luxemburgo no siguió en esta ocasión el criterio del abogado general, que el pasado enero pidió al Tribunal de Justicia de la UE que declarara ilegal el pacto al aplicarse al Sáhara occidental y sus aguas adyacentes.

Añadió que aunque el protocolo que acompaña al acuerdo pesquero no contiene ninguna disposición sobre el ámbito territorial de aplicación, si utiliza la expresión "zona de pesca marroquí" que se define como "las aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos".

El Tribunal de Justicia deduce de ello que la "zona de pesca marroquí" de que habla el protocolo no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental.

Por tanto, declara que "dado que ni el acuerdo de pesca ni el protocolo que lo acompaña son de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental, los actos de la Unión que se refieren a su celebración y aplicación son válidos".

El acuerdo pesquero vigente entre la Unión y Marruecos, de 2006, ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. Hace unas semanas los países de la UE dieron a la CE el mandato de renovar el protocolo, que caducará el próximo 14 de julio.

Antecedentes

La UE y Marruecos celebraron en 1996 un acuerdo de asociación, diez años después un acuerdo de pesca y en 2012 un acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de 2016 que los acuerdos de asociación y de liberalización entre las partes no se aplicaban al Sáhara Occidental. No obstante, la corte no se pronunció sobre la validez del acuerdo de pesca.

La sentencia de este martes se refiere a una denuncia planteada con motivo del acuerdo pesquero ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y País de Gales por Western Sahara Campaign, una organización de voluntariado en el Reino Unido cuyo objetivo es promover el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Según esa organización, las autoridades británicas actúan ilegalmente cuando aplican dicho acuerdo y, concretamente, cuando dan un trato arancelario preferente a los productos originarios del Sáhara Occidental que van certificados como productos originarios del reino de Marruecos.

La misma organización puso además en tela de juicio que las autoridades británicas tengan la posibilidad de otorgar licencias para pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.