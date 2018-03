El día 'D' de Urdangarin: el Supremo resuelve su posible entrada en la cárcel

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo celebrarán desde las 10:15 horas de este miércoles la vista pública en la que escucharán los argumentos de la Fiscalía y del resto de acusaciones del 'caso Nóos' para aumentar las penas de los condenados, pero también los de las defensas de los siete condenados en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, entre los que se encuentra Iñaki Urdangarin, el marido de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI.

Tras la vista oral, a la que con toda probabilidad no acudirán los procesados, y que en función de la extensión de las argumentaciones de los implicados podría alargarse durante varias horas, los magistrados comenzarán una deliberación que no tiene un límite fijado, por lo que esta podría desarrollarse durante varios días e incluso semanas, según han apuntado a Vozpópuli fuentes del procedimiento.

Tras la deliberación los jueces deberán acordar si amplían las penas de cárcel impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó a siete de los 18 acusados, o por el contrario las mantienen o disminuyen, tal y como reclaman las defensas.

La decisión de los magistrados del Tribunal Supremo será comunicada finalmente a la Audiencia de Palma, que será el órgano judicial responsable de reclamar, si la condena es superior a dos años, el ingreso en prisión de los condenados en el denominado 'caso Nóos'.

Ingreso en prisión

Sólo tres de estos condenados fueron objeto de penas superiores a dos años de cárcel, que implicarían el ingreso en prisión: Urdangarin fue castigado con seis años y tres meses de cárcel, de los que dos años eran por dos delitos fiscales.

Además, el exduque de Palma fue condenado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. También fue objeto de inhabilitación especial por siete años y un mes y deberá afrontar una multa de 512.533 euros.

En concreto, para Iñaki Urdangarin la Fiscalía del Tribunal Supremo ha reclamado incrementar la pena casi cuatro años, hasta un total de diez años de prisión. La Abogacía del Estado solicitó al Supremo un incremento de 10 meses en la condena por delitos fiscales, según informa Efe.

Diego Torres, el exsocio de Urdangarin, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión. Ahora la Fiscalía pide elevar su pena hasta 12 años y cuatro meses. El exministro de Baleares Jaume Matas, que ya ha sido condenado por otro casos de corrupción, ingresará otros tres años y ocho meses en la cárcel. Por su parte, la Fiscalía insta a un incremento de un año en la condena impuesta al que también fue ministro de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar.

Cristina de Borbón

En el Supremo también estarán presentes los abogados de la infanta Cristina de Borbón, que fue absuelta, aunque el tribunal sí la consideró responsable civil, a título lucrativo, de la red de su marido, por un valor de 265.088 euros.

Los letrados de la hermana del rey tratarán de rebajar la 'multa' a la hija del rey emérito Juan Carlos, a la que tras la detención de la cúpula de Manos Limpias ya nadie acusa. Por este motivo, la decisión de exonerar a la infanta ya es firme. Sin embargo, en la vista estarán presente los letrados de Manos Limpias para impugnar la condena en costas impuestas en Mallorca.

En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insiste en que la sentencia debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y "no se puede demandar al olmo por no dar peras". También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público, según informa Europa Press.

El rey, sin agenda

Además de Urdangarin, Torres y Matas, también fueron condenados, aunque a penas menores a los dos años de cárcel, los cuatro miembros del Gobierno balear implicados en contratos públicos fraudulentos por valor de millones de euros con el 'Instituto Nóos'.

Aunque la decisión del Supremo y de la Audiencia de Palma no se conocerá este miércoles, ni los reyes Felipe VI y Letizia ni los monarcas eméritos podrán ser preguntados por la prensa sobre Urdangarin, ya que sus agendas no incluyen sus participación en ningún acto oficial, algo que sí ocurrió el día en el que se dio a conocer la sentencia, que sorprendió a los reyes en un acto celebrado en el Museo Thyssen de Madrid.