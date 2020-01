El Tribunal de Cuentas cifra en 4,1 millones el gasto del Govern de Puigdemont en el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha cifrado el gasto del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El órgano fiscalizador ha comunicado este martes a los representantes legales del expresidente catalán Carles Puigdemont, al que fuera su 'número dos' en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 29 personas que tendrán previsiblemente que abonar 4,1 millones de euros en compensación por la cantidad que presuntamente desviaron para pagar el 1-O, según han confirmado fuentes jurídicas.

Desde la Fiscalía General del Estado han recordado que la cifra de 4,1 millones desvelada este martes no es una sentencia, sino un acto administrativo. El importe definitivo se dará a conocer tras el juicio contable.

Se trata del mismo procedimiento que se siguió contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a quien se consideró máximo responsable de los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014. En aquella ocasión, el tribunal cifró los gastos en casi cinco millones de euros. Los implicados tuvieron que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.

En el caso del 1-O aún no ha trascendido cómo se aplicará la caución. Puigdemont, recién reconocido eurodiputado, no podrá valerse de su inmunidad parlamentaria, ya que dicha condición no le ampara en la jurisdicción civil.

Entre los investigados que también deberán hacer frente al gasto se encuentran el resto de condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del procés: los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila. Figuran también los exconsejeros huidos Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret.

La decisión del Tribunal de Cuentas tiene lugar después de que la Fiscalía denunciara, entre otros, facturas relacionadas con los locales de votación por 900.906 euros

A la lista de ex altos cargos del Govern citados se suman: Neus Munté, Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové y Josep Gineta.

Denuncia de la Fiscalía

La decisión del Tribunal de Cuentas tiene lugar después de que la Fiscalía denunciara, entre otros, facturas relacionadas con los locales de votación por 900.906 euros, gastos publicitarios por casi un millón, otros 979.666 euros en papeletas y casi 40.000 en cartelería.

Las acusaciones ejercidas por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución cifran en 1,9 millones los gastos del Govern en el 1-O.