Torrent pide a Llarena que Sànchez pueda acudir al pleno de investidura el lunes

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido este jueves formalmente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acuerde todo lo necesario para que el diputado Jordi Sànchez (JxCat)pueda asistir y defender su investidura como candidato a la Presidencia de la Generalitat el próximo lunes.

En un escrito enviado, el presidente del Parlament informa al juez que el pasado 5 de marzo propuso al diputado Jordi Sànchez como candidato para ser investido presidente de la Generalitat y que el pleno en que debe tener lugar el debate de investidura ha sido convocado para el lunes 12 de marzo.

Llarena comunicaba este miércoles que daba cinco días a las partes personadas -Fiscalía y acusación- en el caso sobre el 'procés' para informar sobre la petición de libertad de Jordi Sànchez. Eso significa que no tomará una decisión al menos hasta el próximo lunes 12 de marzo, cuando está convocado el pleno de investidura en el Parlament, por lo que si no toma la decisión antes de las 10.00 horas, Sànchez no podrá personarse y ser investido presidente.