El Supremo aborda este martes en plena precampaña el destino de los restos de Franco

El Supremo aborda hoy en plena precampaña la probable exhumación de Francisco Franco con la duda puesta en la reinhumación de los restos ya sea en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o en la cripta de la catedral de la Almudena, que es el deseo de la familia.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reúne a partir de las 10.00 horas para la deliberación y fallo del recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación, paralizada por la Sala hasta que hubiera sentencia.

Y mientras resuelven, diversas organizaciones que respaldan la campaña #NiValleNiAlmudena han convocado una concentración frente al Supremo a la espera de conocer el fallo.

Se da la circunstancia de que la decisión sobre una de las grandes promesas de la legislatura de Pedro Sánchez coincide el mismo día con la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de elecciones del 10 de noviembre.

El destino de los restos mortales, punto clave

Fuentes jurídicas consultadas por Efe explican que el tribunal evaluará primero la exhumación, una cuestión que genera pocas dudas entre los magistrados y que previsiblemente avalará la Sala.

Otra cosa distinta es el destino de los restos mortales del dictador, dado que no existen precedentes de reinhumación que ilustren a la Sala y, por tanto, afronta un debate jurídico que se antoja "largo y muy complejo". Es más, las fuentes no descartan que las deliberaciones se vayan al miércoles en caso de no tener acuerdo.

El Ejecutivo quiere que los restos se reinhumen en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y alude a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.

Ahora bien, la exhumación de Franco enfrenta un último escollo judicial en la figura del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para levantar la losa de la tumba de Francisco Franco por considerar que puede poner en peligro a los operarios.

Según las fuentes, no está claro el impacto que la decisión del Supremo puede tener en este procedimiento, aunque otras fuentes explican a Efe que, un hipotético fallo a favor de la exhumación no condiciona en absoluto el devenir del caso de Yusty, que responde a un concreto aspecto técnico.

Eso sí, los magistrados no se pronunciarán sobre los recursos de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que dejarán para más adelante y cuyo desenlace estará marcado por lo que acontezca este martes.